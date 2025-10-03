土星の衛星のひとつである直径約500kmの「Enceladus（エンケラドゥス）」は、南極域からプルーム（水柱、間欠泉）が噴出していることが知られています。

厚さ30km程度と推定される氷の外殻の下にはプルームの源である内部海が存在すると考えられていて、これまでの観測・研究の結果をもとに、生命が存在する可能性も指摘されています。

ベルリン自由大学のNozair Khawajaさんたち研究チームは、Enceladusから噴出した新鮮な氷粒にも複雑な有機分子が含まれていたことが明らかになったとする研究成果を発表しました。

噴出から数分後の新鮮な氷粒のデータ分析に成功

【▲ NASAとESAの土星探査機「Cassini（カッシーニ）」が観測した土星の衛星Enceladus（エンケラドゥス）。2008年10月のE5フライバイ時に撮影（Credit: NASA/JPL/Space Science Institute）】

Enceladusから噴出した氷粒は、土星の環の一部であるE環を形成しています。これまでにもE環の氷粒から有機分子が検出されていたものの、噴出されてから時間が経った古い氷粒であるため、宇宙放射線による長年の影響によって変化が生じている可能性がありました。

研究チームは今回、NASA＝アメリカ航空宇宙局とESA＝ヨーロッパ宇宙機関の土星探査機「Cassini（カッシーニ）」が2008年10月に実施したEnceladusフライバイ（E5フライバイ）の時に取得した観測データの再分析を試みました。

このフライバイ時にCassiniの「宇宙塵分析器（CDA）」は、秒速17.7kmで検出器に衝突した氷粒のデータを取得していました。この氷粒は、ほんの数分前にEnceladusから噴出したばかりのものでした。

【▲ NASAとESAの土星探査機「Cassini（カッシーニ）」が観測した、プルームを噴出させる土星の衛星Enceladus（エンケラドゥス）。2006年5月撮影（Credit: NASA/JPL/Space Science Institute）】

研究チームが何年も取り組んだ作業の結果、E環で検出されたのと同じ有機分子（アリール基や酸素を含む有機分子）が新鮮な氷粒にも含まれていたことが明らかになりました。有機分子がEnceladusの内部海で生成された可能性を裏付ける結果です。

さらに、脂肪族、環状エステル、アルケン、エーテル、エチルといった、これまで見つかっていなかった化合物も新鮮な氷粒から見つかりました。地球では、生命に欠かせないより複雑な分子へと最終的につながる一連の化学反応に、これらの分子が関与していることが知られています。

Khawajaさんは「見つかった有機分子はEnceladusの生命居住可能性を高めています、これらの分子から生物学的に関連性のある化合物に至る経路はいくつも考えられるからです」とコメントしています。

【▲ ESAが2040年代の打ち上げを構想するEnceladus（エンケラドゥス）探査ミッションのコンセプト（Credit: ESA）】

今回の研究成果を受けてESAは、2040年代初頭の打ち上げを構想しているEnceladus探査ミッションに言及しています。このミッションではEnceladusの南極域に探査機が着陸し、サンプルの採取・分析を行うことが計画されています。

内部海の存在が指摘されるようになってから20年。太陽系における生命探査の最前線にあるEnceladusに、果たして生命は存在するのかどうか。もちろん生命が見つかれば大発見ですが、見つからなかったとしてもやはり大きな発見と言えます。

「なぜかといえば、どうして適切な条件が整っている環境なのに生命が存在しないのかという、重大な疑問が提起されるからです」（Khawajaさん）

Enceladusの生命居住可能性に迫る新たな成果をまとめた論文は、Nature Astronomyに掲載されています。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

関連記事 逆光のエンケラドゥスと土星の環。南極のプルームを捉えたカッシーニの撮影画像 エンケラドゥスに熱水噴出孔が存在する可能性 実験室でのシミュレーション結果が示唆「エンケラドゥス」のプルームからアミノ酸の源となる分子「シアン化水素」を検出参考文献・出典ESA - Cassini proves complex chemistry in Enceladus oceanFreie Universität Berlin - Saturn’s Moon Emits Organic CompoundsKhawaja et al. - Detection of organic compounds in freshly ejected ice grains from Enceladus’s ocean (Nature Astronomy)