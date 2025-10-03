10シーズン目を迎えた国内最高峰のプロバスケットボールリーグB.LEAGUEが3日に開幕。B1でこの日、唯一行われた前回覇者・宇都宮ブレックスとアルバルク東京との一戦（東京・TOYOTA ARENA TOKYO）は81ー56で宇都宮が勝利した。

第1クォーター（Q）は序盤で競り合うも、徐々に宇都宮がリードをひろげた。一方のA東京は日本代表の司令塔・テーブス海（27）など主力がロスターから外れる厳しい状況。第1Qは宇都宮リードの25ー15で第2Qへ。宇都宮は2年連続シーズンMVP・D.J・ニュービル（33）の前半83.3％と高いシュート力でさらに試合の主導権を握り前半を45ー27で折り返した。

後半の第3Qも宇都宮の攻撃は止まらない。この日、好調の宇都宮・ニュービルは激しいディフェンスをものともせず得点につなげるなど60ー40で最終Qを迎えた。

第4Qは出だしからA東京にプレッシャーをかけられるも、比江島慎（35）のスリーポイントや技ありパスなどで振り切った。ニュービルは18得点、12リバウンドでダブルダブルをマークした。

B1は26クラブがレギュラーシーズン計36試合を戦い、ファイナルは来年5月に行われる。

