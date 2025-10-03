【4日（土）の天気】

西〜東日本では広い範囲で雨が降り、激しい雨の降るところがあるでしょう。長崎では線状降水帯が発生する恐れがあります。

●西日本、沖縄

九州北部では明け方にかけて非常に激しい雨の降る恐れがあり、中国、四国、近畿でも雨脚の強まるところがあるでしょう。落雷にも注意をしてください。那覇では最高気温33℃と、10月として記録的な暑さが続きそうです。

●東日本

各地で雨が降り、晴れ間のある新潟も、にわか雨の可能性があります。関東や東海では日中の気温が3日（金）より大幅に下がるところもあり、23℃前後のところが多いでしょう。甲府では19℃と、11月上旬並みとなりそうです。

●北日本

北海道と東北北部は秋晴れが続くでしょう。夏日になるところが多く、季節外れの暑さが続きそうです。東北南部は雲が多く、にわか雨のところがあるでしょう

【週間予報】

●大阪〜那覇

5日（日）も近畿、中国、四国で雨の降るところがあるでしょう。6日（月）は晴れ間の戻るところが多くなりそうです。鹿児島や那覇では真夏日が続き、そのほかも日中は、まだ半袖の出番が続きそうです。

●新潟〜名古屋

5日（日）〜6日（月）にかけても雨のところがあり、北陸では大雨となる恐れがあります。関東や東海は5日（日）は27℃前後と、暑さが戻りそうです。

●旭川〜福島

5日（日）も季節外れの暑さが続きますが、6日（月）は北海道で気温が大幅に下がるでしょう。札幌は最高気温19℃の予想です。8日（水）は荒れた天気となる恐れがあり、その後は一段と気温が下がりそうです。