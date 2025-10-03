元野良猫のささみくん、この日はパパと一緒に病院へ向かうことになったんだそう。不器用なことで定評のあるパパの付き添いに、不安そうだったささみくん。無事に検査を終え帰宅したものの、帰宅後の『ふてくされ顔』があまりにも露骨だったんだとか。そんなささみくんの様子に「怒ってる顔も可愛い」「お疲れ様でした笑」と、コメントが上がり、4万再生を超える反響がありました。

【動画：パパが元野良猫を病院に連れて行った結果→お利口だったけど…帰宅後の『感情がダダ漏れな態度』】

不器用なパパと病院へ

YouTubeチャンネル「元野良猫のささみとホルン」に投稿されたのは、保護猫ささみくんとホルンくんが飼い主さんご夫婦と暮らすお家のある日の出来事。この日、ささみくんはパパと一緒に病院へ行く予定だったんだそう。

不器用なパパが一生懸命キャリーを用意していると、何かを察知した様子の2匹。ホルンくんは2階へ逃げてしまったんだとか。一方のささみくんは、パパが何を始めるのか心配そうに観察していた模様。もしかするととても察しのいいささみくんは、パパがキャリーを組み立てるのをそっと待っていてくれたのかもしれません。

心配する兄弟猫

パパとささみくんが出かけていく最中、同居猫のホルンくんはささみくんの鳴き声にソワソワ、心配そうに様子を見ていたんだそう。最初こそ普段と違うパパの挙動に一目散に逃げていったホルンくんでしたが、やはり兄猫のささみくんが大好きなようです。

ホルンくんは、ふたりの外出後も「どこに行ったの」「心配だよ」と言っているかのような、切ない鳴き声で鳴いていたんだそう。リビングをウロウロ歩き回ったり、フラストレーションを発散させるかのように突然走り回ったり。こんなに心配してくれる兄弟猫の存在に感動させられました。

絵に描いたような『ふてくされ顔』

無事に病院から帰ってきたささみくんとパパ。心配していたホルンくんはすぐさまささみくんの元へ駆け寄ってきたんだそう。そんな中完全にご機嫌を損なってしまった様子のささみくん、キャットタワーの下に座り込んでしまいました。

この状態のささみくん、パパが「リビングに行こう」と声をかけても、全く耳を貸してくれなかったのだそう。その表情は絵に描いたような『ふてくされ顔』だったんだとか。結局ママが帰ってきてやっと機嫌を直してくれた様子。表情豊かなささみくんの姿に目尻が下がるエピソードでした。

病院が不服すぎて、見事な『ふてくされ顔』を披露してくれたささみくんに対して、「怒ってる顔も可愛い」「お疲れ様でした笑」という声が寄せられていました。「元野良猫のささみとホルン」では、保護猫兄弟、ささみくんとホルンくんが飼い主さんご夫婦と暮らす日常の様子を見ることができます。

ささみくん、ホルンくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「元野良猫のささみとホルン」さま

執筆：のうきんねこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。