ËèÄ«É¬¤ºµã¤¤¤ÆÁÊ¤¨¤ë¡£Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÇÊë¤é¤¹83ºÐ½÷À¤Î¿´¤ò¤Û¤°¤·¤¿¤â¤Î
3Æü3ÈÕ²ð¸î¤òµñÈÝ!?Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Î¥í¥Ó¡¼¤Ë¶Á¤¤¤¿81ºÐ½÷À¤ÎÀä¶«¡¿Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¡¢¤½¤ÎËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¡Ê1¡Ë
¸½Ìò¤Î²ð¸î»Î¤Î¤¿¤Ã¤Ä¤ó¤µ¤ó¡£ºßÂð¤Î²ð¸î¤¬º¤Æñ¤È¤µ¤ì¤ë¹âÎð¼Ô¤¬Æþµï¤¹¤ë¡ÖÆÃÄêÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡×¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤¬¿Ê¤ó¤ÀÆþµï¼Ô¤¿¤Á¤È¤Î´Ö¤Çµ¯¤³¤ë¡Ö¤Ê¤¼¡©¤É¤¦¤·¤Æ!?¡×¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Æü¡¹¤Ï¡¢»î¹Ôºø¸í¤ÎÏ¢Â³¡£Í½ÁÛ³°¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ëÇ§ÃÎ¾É¤Î¹âÎð¼Ô¤¿¤Á°ì¿Í°ì¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö100¿Í¤ÎÆþµï¼Ô¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢100¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ê¡¢100¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡×
¢¨ËÜµ»ö¤ÏËÌÀî¤Ê¤Ä¡ÊÌ¡²è¡Ë¡¢¤¿¤Ã¤Ä¤ó¡Ê¸¶ºî¡Ë¤Î½ñÀÒ¡ØÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Í¡¢¤½¤ÎËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á °ÕÌ£¤ï¤«¤é¤ó¹ÔÆ°¤Ë¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ËèÄ« µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È
Ì¡²è¡áËÌÀî¤Ê¤Ä¡¢¸¶ºî¡á¤¿¤Ã¤Ä¤ó¡¿¡ØÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Í¡¢¤½¤ÎËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á °ÕÌ£¤ï¤«¤é¤ó¹ÔÆ°¤Ë¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡Ù