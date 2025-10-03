幾田りら、TVアニメ『SPY×FAMILY』ED主題歌「Actor」のリリース決定＆ジャケット写真も解禁
幾田りらが、10月11日に新曲「Actor」を配信リリースすることが決定。ジャケット写真も公開された。
■作品に想いを馳せて書き下ろし
「Actor」は、10月4日からテレビ東京系でスタートするTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3のエンディング主題歌。
作品に想いを馳せて幾田が書き下ろした「Actor」は、日々のなかで誰もが演じる“役”の奥にある想いや優しさを描いた、温かみのあるサウンドが特徴。楽曲のPre-Saveもスタートした。
10月29日には、「Actor」のCDも発売。完全生産限定盤の1形態でリリースされるCDは、『SPY×FAMILY』の世界観をモチーフにした調査報告書風の仕様。封筒のなかに入っているバインダーには、アニメチーム描き下ろしのイラストがあしらわれている。
店舗別特典の内容も発表された。詳細はオフィシャルサイトで。
■リリース情報
2025.10.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Actor」
2025.10.29 ON SALE
CD「Actor」
