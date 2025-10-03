湘南が泥沼７連敗。前回対戦で“最後に勝利”した東京Vにホームで０−１敗戦。これで17試合勝ちなし
リーグ戦で６連敗中で、かつ16戦勝ちなし。最後に勝利したのは５月の東京ヴェルディ戦。約５か月間、白星から遠ざかり、19位に沈む湘南ベルマーレが10月３日、J１第33節で16位の東京Vとホームで対戦した。
前半はスコアレス。ポゼッションはほぼイーブンで、シュート数は相手を上回るなど、いくつかのチャンスを作ったが、決め切れず。相手に攻め込まれる場面では、個々がアラートに対応し、集中した守備でゴールを割らせない。
迎えた後半、55分に先制を許す。相手のロングボールでラインを下げられたなかで、森田晃樹のシュートはGK真田幸太が防いだが、こぼれ球を拾われ、クロスから染野唯月のヘディングシュートで被弾した。
１点ビハインドの湘南は、攻撃の強度をさらに上げる。ボールを握り、球際でも激しくバトルし、強引にでも局面を前に動かそうとする。
相手ゴールに迫るシーンも増える。だが、思うようにフィニッシュにつなげられない。90分、二田理央の強烈なミドルは枠を外れる。
結局、最後まで１点が遠く、０−１で敗戦。これで泥沼の７連敗。17戦勝ちなしと長いトンネルが続く。一方、競り勝った東京Vは３試合ぶりの白星を掴んだ。
