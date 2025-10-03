Photo: 小野寺しんいち

10月13日の閉幕を前に、いよいよ万博はラストスパート！

と同時に、さらなる混雑が予想されています…（絶望）。

Photo: 小野寺しんいち 朝の夢洲駅、混雑の様子

少しずつ涼しくなってきましたが、東京ドーム33個分の広さの万博会場は、1日歩き回っていたらもうヘットヘトになってまう。

だから計画的な「休憩」が大切ですが、万博内、あんまり休める場所ってないんですよね（筆者が訪れた時は大屋根リングの下にたくさんの人がうずくまっていました…）。

そこで今回は、最後まで万博を思いっきりエンジョイするために、おすすめの「安らぎスポット」を紹介します。

有料休憩エリアで、英気を養う

長蛇の列に、広大な敷地。パンパンになった足を休めようにも、混雑した会場内では空いたベンチを探すのも一苦労。

人が少ない場所で、ゆっくり座って休みたい…。そんな時、課金で解決しちゃうって手もあるんです。

Photo: 小野寺しんいち

「ミャクポ！テラス」は、ミャクミャクと一緒に写真を撮れたり、特別なクレーンゲームを遊べたりする「デジタルウォレットパーク」内に設営された、有料の休憩スポットです。入場料は800円、もしくはミャクポ800pt（支払い方法は後述します）。

お茶やスポドリなどのドリンク付きで、机や椅子が用意されています。ベンチとは違って背もたれ付きの椅子は体力回復の特効薬。人も少ないので（もしかしたらあまり知られていない？）、英気を養うのにはいい場所でした。モバイルバッテリーの貸し出しがあるのもいいところ。

Photo: 小野寺しんいち

ただし、利用する際に注意点が2つあります。

1. 半屋外スペースであること

写真の通り、ここは室内ではなくテント下の半屋外です。扇風機は回っていますが、冷房の効いた室内ってわけではありません。

2. 支払いは万博専用キャッシュレスのみ

入場料は現金では支払えず、万博専用ポイント「ミャクポ！」などを使った「EXPO2025デジタルウォレット」での決済が必要です。

事前に、「EXPO2025デジタルウォレット（iOS/Android）」と「EXPO 2025 ミャクポ！（iOS/Android）」のアプリをDLして800円（もしくはミャクポ800pt）を用意しておきましょう。

室内に逃げ込みたいならここ

Photo: 小野寺しんいち

とりあえずすぐに涼しいところに避難したい！ と思ったら、コモンズに逃げ込んでみてはいかがでしょう？

複数の国や地域が共同で1つの建物に出展しているパビリオン、コモンズ。パプアニューギニア、セントルシア、スリナムなどといった、日本ではあまり馴染みのない国に触れられる楽しい場所ですが、私は避暑地としても度々訪れていました。

意外なこと言っていい？ 万博で一番楽しかったのは｢コモンズ館｣でした

Photo: 小野寺しんいち

万博にしては珍しい、並ばずに入れる施設であることがミソ。休憩スポットが置かれているわけではないですが、涼しいので一息入れたい時にはうってつけ。

全6棟あるので、急な雨などに駆け込む場所としても、覚えておいて損はないでしょう。

癒しをくれるパビリオン

ごった返す人に、忙しいスケジュールで、気力も疲弊しがちな万博滞在。インドネシアパビリオンは、そんな疲れた心のオアシスになりました。

Photo: ヤマダユウス型

インドネシアパビリオンの中には、現地の植物に囲まれた癒やし空間が広がっています。展示物メインというよりは、のんびりとグリーンの中を歩くような体験なので、リフレッシュには最適なパビリオンなんです。

ドキュメンタリーを視聴するエリアでは、座れるのもありがたい。映画館のような暗さに思わず、はぁ、と椅子に根を張ってしまいます。

ちなみに、インドネシアパビリオンはスタッフの皆さん（インドネシア人）のホスピタリティがもう最高で。全力でウェルカムしてくれるので、なんだかエネルギーも分けてもらえます。

万博の締めは、ホッと一息つける笑いを

Photo: 小野寺しんいち

万博の締めに、ぜひ行って欲しいのが吉本パビリオンです。なんでかって、世界旅行に忙しい万博の中で、まるで日本に帰ってきたようにホッとできる時間があるからです。

吉本パビリオンでは、毎日お笑いステージが開催されています（さすが大阪！）。

前座から吉本新喜劇を思い起こさせる、安定感抜群のステージ。芸人さんたちのステージはお客さんも一体となって楽しめます。やっぱ「笑い」って大切。疲れ切った身体に、クスッとした笑いが絶妙な癒しになりました。

ゆるゆるソングで、和やかに

最後に、個人的に一番癒されたものを紹介しておきましょう。

Photo: 小野寺しんいち

それはタイパビリオン内の、繰り返し聞かされる&歌わされる超絶ゆる〜い歌。「サワッディ〜（こんにちは〜）、プラテートタイ〜（タイランド〜）」と、基本的なタイ語を覚えられる歌なんですが、あまりのゆるさに気づいたらほわわ〜んと和んでしまいます。

さすが「サバイサバイ（癒される）」のフレーズで有名な国、タイがやってるパビリオン。この歌どっかでリリースしてくれ。

Photo: 小野寺しんいち タイ館のプロジェクションマッピング中、思う存分歌が楽しめる

これから万博に行く方、ぜひともこまめに休憩を入れながら、最高の一日を過ごしてきてください。ご武運をお祈りしております！

炎天下を乗り切れ！ 編集部が万博に持っていってよかったモノ、持っていかずに後悔したモノ

Source: EXPO2025