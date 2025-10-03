アークオリジナルBTOパソコンブランドが11月で5周年！ 前夜祭として記念セール開始
パソコンショップアークは10月3日、アークオンラインストアと秋葉原店舗で「アーク arkhive 5周年記念 前夜祭」を開始した。実施期間は10月31日（金）23:59まで。
アークオリジナルBTOパソコンブランドが5周年！ 前夜祭記念の限定セール
アークオリジナルBTOブランド「arkhive（アークハイブ）」が11月に5周年を迎えることを受けて、前夜祭として前後半で2部展開を行うセール施策。10月開催となる第一弾の「arkhive 5周年記念 前夜祭」arkhive オリジナルBTOパソコンに加え、CPU、マザーボード、メモリーなどのPCパーツ、さらに各種ノートパソコンを対象に限定セールを開催。さらに期間中、オリジナルBTOパソコンの3年保証加入オプションが購入金額の10%から5%へと減額するキャンペーンも実施する。
アークオリジナルBTOパソコンブランドが5周年！ 前夜祭記念の限定セール
アークオリジナルBTOブランド「arkhive（アークハイブ）」が11月に5周年を迎えることを受けて、前夜祭として前後半で2部展開を行うセール施策。10月開催となる第一弾の「arkhive 5周年記念 前夜祭」arkhive オリジナルBTOパソコンに加え、CPU、マザーボード、メモリーなどのPCパーツ、さらに各種ノートパソコンを対象に限定セールを開催。さらに期間中、オリジナルBTOパソコンの3年保証加入オプションが購入金額の10%から5%へと減額するキャンペーンも実施する。