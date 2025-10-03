モーニング娘。'25の牧野真莉愛（24）が9月30日、自身のインスタグラムを更新し、中国からの留学生として同グループで活躍したジュンジュン（37）との2ショットを掲載した。



【写真】すっかり大人のお姉さんになってる！牧野と2ショットを披露したジュンジュン

ジュンジュンは8期生として加入し、2008年にはグループ初の中国公演にも参加した。2010年12月に亀井絵里さん、同じ留学生だったリンリンとともに卒業した。牧野は2014年にグループに加入しているため、活動時期は重なっていない。



牧野はインスタで2ショットを掲載。9月27日の上海公演に感謝するとともに「ジュンジュンさん チケット購入して、コンサート観に来てくださいました」と明かした。さらに「『今日はモーニング娘。に元気をもらいにきました!!』ってジュンジュンさんが言ってくれました ジュンジュンさんにお会いできて、とっても嬉しかったです」とジュンジュンの言葉も紹介し喜んだ。



SNSでは客席に座るジュンジュンの動画も投稿されており、周囲のファンからサインを求められるなど盛り上がっていた。



さらに牧野は、ジュンジュンからメンバーにプレゼントが贈られたことも告白。「みんなで『せーの！』って開封しました ジュンジュンさんにまた会えるといいな」とコメントした。上海のファンにも感謝の思いを伝えた上で「上海のみなさんにまたお会いできること、楽しみにしてます 謝謝」と締めくくった。



（よろず～ニュース編集部）