女優の入来茉里（35）が、9月30日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）に1年半ぶりに登場した。



【写真】35歳で圧倒的なスタイル！ 大人の魅力満開、入来茉里にドキドキ止まらん

35歳という節目を迎え、大人の女性の色香をかつてなく感じさせる撮り下ろしを7ページにわたり披露。インタビューでは、30代でいたった心境の変化について語っている。



自身のインスタグラムにも、純白の水着姿のオフショットを投稿。「真夏に海やプールでの撮影は10代のデビューの時以来かも？と、色んな経験を経て35歳の今 当時を振り返りつつ 素敵なスタッフの皆様と撮影ができました」と振り返った。



入来は1990年2月16日生まれ、鹿児島県出身。女優として数々の映画・ドラマに出演するほか、NHK Eテレ「高校講座 地学基礎」にMCとしてレギュラー出演している。



同号はグラビアアイドル・女優の蓬莱舞が表紙を飾った。そのほか、蒼山怜、三田悠貴、鹿目凛、高橋しょう子なども登場している。



（よろず～ニュース編集部）