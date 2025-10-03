お膝の上でうっとりと甘えている猫ちゃん。てっきり飼い主さんだと思っていたら…？人間が大好きすぎる姿にキュンとすると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で46.3万再生を突破し、「グイグイくるねこ様かわいい～～」「相当飼い主に愛されたんだろ」といった声があがりました。

【動画：『初対面の友人』に、『甘えん坊な猫』が……】

まさかの初対面！

TikTokアカウント「@nyami_nyan4」に投稿されたのは、4兄弟の長男猫ちゃんであるサバトラの「ちくわ」くんが、お膝の上でうっとりと甘えている姿をおさめた動画です。

ちくわくんはある日、あぐらをかいたお膝の中にすっぽりと収まり、「撫でて～！」と甘えた声で鳴いていたそう。そのリラックスした姿はどう見ても大好きな飼い主さんに甘えているように見えますが、なんと初対面のお友達の膝の上だったのだそう。

絶対に動きたくないちくわくん

ちくわくんはとても人懐っこく、初対面の人にはもちろん、猫が苦手な人にも全力で甘えにいくそう。お出迎えでいきなりお腹を見せてくれるという甘えっぷりで、飼い主さんも毎回嫉妬してしまうほどなのだとか。

ゲームをしていたお友達も、ちくわくんの可愛らしいおねだりに負けて、撫で撫でしてあげていたそう。すると、そこに末っ子のサバ白「つゆくん」が合流。ちくわくんに「遊んで！」とアピールしていたそうですが、ちくわくんがお友達のお膝の上から動く気配はまったくなかったそうです。

至福です♡

お友達に抱っこされながら、飼い主さんに撫で撫でしてもらい、うっとりとした表情を浮かべていたちくわくん。至福の時間を満喫していると、不意打ちでつゆくんが襲撃してきたそう。

ちくわくんは「うわぁ」と驚きの声を上げたものの、再び撫で撫でしてもらうと、気持ちよさそうに目を閉じていたといいます。そのあまりにも可愛らしい表情に、見ているこちらも思わず笑顔になってしまいます。

猫ちゃんたちの初対面とは思えない甘えっぷりに、動画の視聴者からは「にゃおーじゃなくてまぉーんみたいになってるの可愛いwww」「羨ましすぎる。そんなネコがいる友達が欲しい」「帰れなくなる♡」「こんなモテ方♡最高すぎてもうなんでもどうでもよくなるぅ～♡」「こんな人懐っこい猫ちゃん初めて見た！」「お顔がイケメンな上に甘々ちゃんってズルいわー♡」といった絶賛のコメントが多数寄せられました。

TikTokアカウント「@nyami_nyan4」では、「ちくわ」くんと「つみれ」くん、「おもち」ちゃんに「つゆ」くんの猫ちゃん4兄弟と、下僕な飼い主さんのクスッと笑える日常の動画が多数投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@nyami_nyan4」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。