「とんねるず」木梨憲武が、３日にＳＮＳを更新。俳優の水谷豊とのショットを公開した。

木梨は３日に自身のインスタグラムを更新。「論文番宣インスタグラマー！！１０月５日 １５時２０分から！テレ朝、水谷さんと私の『旅する相棒８』放送っす！」と告知。「右京さんと長崎行くの巻！番組のラストに何かお正月番組、発表！？かな？もしくは、いよいよ本編の相棒！犯人役で私が出演決定のお知らせか！？ガキの頃から、傷だらけの天使、熱中時代をみて育った私が右京さんと一緒にお芝居をする日がくるなんて、、、です！！か？右京さんの推理を裏切ってお芝居してみます！犯人役の私のきめゼリフ！俺が犯人だと思ったら大間違いだぜテキサス！！いやっ右京さん！だ。」と続け、水谷との２ショットを公開した。

投稿の最後に「とにかく相棒新シリーズおめでとうございます＆初お孫ちゃんおめでとうございます〜！！」とコメントし、水谷の娘で女優の趣里が９月に第１子を出産したことを祝福した。

この投稿には「カッコイイ大好きです」「そろそろ相棒に出て欲しい笑」「仲良しコンビ」「ノリさんから元気もらってますホントに。そんな歳の重ね方したいなぁ」「ＴＨＥ少年！なノリさんが大好きです」などのコメントが寄せられた。