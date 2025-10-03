¸µ¸òºÝÁê¼ê¤Ë¿ô½½¤«½ê¤Î½ý¡ÄÂ¡´ï´ÓÄÌ¤â¡¡¸µºÊ¤ÏDVÈï³²ÌÀ¤«¤¹¡¡ÅìÂçºå»Ô¡¦½÷À»É»¦
ÅìÂçºå»Ô¤Ç¸µ¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷À¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃË¤Î¸µºÊ¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢À¨Àä¤ÊDVÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3ÆüÄ«¡¢»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿±Êµ×´²»ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¡£ÅìÂçºå»Ô¤ÎÅ¹ÊÞ·ó¼«Âð¤Ç1Æü¡¢¸µ¸òºÝÁê¼ê¤Îº´Æ£¤¢¤ê¤µ¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Î»à°ø¤Ï¼º·ì»à¡£Á´¿È¤Ë¤ÏÂ¡´ï¤ò´ÓÄÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¿ô½½¤«½ê¤Î»É¤·½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°äÂÎ¤Î¶á¤¯¤«¤é¤Ï¡¢¶§´ï¤È¤ß¤é¤ì¤ëÊñÃú2ËÜ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö·ïÄ¾¸å¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ä
¶áÎÙ½»Ì±
¡ÖÃË¤Î¿Í¡¢¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¶½Ê³¤·¤Æ¤¿¤«¤Ê¡×
¢£º´Æ£¤µ¤ó¤Ï5²ó¡¢·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤äÄÌÊó
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢±Êµ×ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÅ¹ÊÞ·ó¼«Âð¤ÇÆ±À³À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÎÙ½»Ì±
¡Ö¥±¥ó¥«¤Ï¤·¤è¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Ç¡£¥±¥ó¥«¤Ï¤¿¤Þ¤Ë²¿²ó¤«¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¾Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¡£¥±¥ó¥«¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢²È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¡×
±Êµ×ÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢Åö»þ¸òºÝÁê¼ê¤À¤Ã¤¿º´Æ£¤µ¤ó¤ò¼«Âð¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢±Êµ×ÍÆµ¿¼Ô¤«¤éË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5²ó¡¢·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤äÄÌÊó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1²ó¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Î4ÆüÁ°¡£º´Æ£¤µ¤ó¤¬¼«Âð¤Ë²ÙÊª¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¸ýÏÀ¤È¤Ê¤ê¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£±Êµ×ÍÆµ¿¼Ô¤Î¸µºÊ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ä
´öÅÙ¤âË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤âÄÌÊó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º´Æ£¤µ¤ó¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï10Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢±Êµ×ÍÆµ¿¼Ô¤Î¸µºÊ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
±Êµ×ÍÆµ¿¼Ô¤Î¸µºÊ¡Ê46¡Ë
¡ÖË½ÎÏ¤È¤«DV¤¬¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Î»Ø¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÇíÎ¥¹üÀÞ¤µ¤»¤Æ¡¢¤¹¤°¥±¥¬¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡£»ä¤â1²ó¡¢ÀÄ¤¿¤ó¤À¤é¤±¤ÇÏÓ½Ð¤¹¤Î¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤ä¤é¤ì¤¿¤ê¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ë½¤ì¤¿¡£·ÈÂÓ¤âÌÚ¤ÃÃ¼¤ß¤¸¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç³ä¤é¤ì¤¿¤ê¡×
¤µ¤é¤ËÌ·Àè¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤â¡Ä
±Êµ×ÍÆµ¿¼Ô¤Î¸µºÊ¡Ê46¡Ë
¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é»¦¤¹¤¾¤È¡£¤¹¤´¤¯¶¼¤·¤«¤±¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¡£¤ª¤·¤Ã¤³¤Á¤Ó¤ë¤¯¤é¤¤½³¤êÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤È¡£»ä¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë¡£°ìÈÖ²¼¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬µã¤¯¤È¡¢¾å¤Î»Ò¤¬¤¤¤¤Ê¤êÅê¤²Èô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢É¡·ì¤Ð¡¼¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤ªÁ°¤¨¤¨¤«¤²¤ó¤Ë¤»¤¨¤è¤³¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢½Ð¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¼¤ÈÂç¤²¤ó¤«¡×
¡Ö¡ÊQ.Ã¯¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡©¡Ë¤¹¤°¤ª¤µ¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£DVÆÃÍ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¡¼¤´¤á¤ó¤´¤á¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£²ù¤·¤¹¤®¤ë¤±¤É²æËý¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤È¤³¤È¤ó²æËý¤·¤Æ¡×
¸µºÊ¤Ï¡¢¼¹Ù¹¡Ê¤·¤Ä¤è¤¦¡Ë¤ÊË½¹Ô¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º¡¢Î¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ïÁ°¡¢¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ËË½¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë±Êµ×ÍÆµ¿¼Ô¡£º´Æ£¤µ¤ó¤Ï»ö·ïÅöÆü¡¢²ÙÊª¤ò°ú¤¼è¤ê¤Ë¸½¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
±Êµ×ÍÆµ¿¼Ô
¡Ö¼¡Âè¤Ë¤â¤ß¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¢¤¬Î©¤Ã¤ÆÊñÃú¤Ç»É¤·¤¿¡×
