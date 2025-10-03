10月10日にパラグアイ代表（パナソニックスタジアム吹田）、14日にブラジル代表（東京スタジアム）と南米2か国と国際親善試合を戦う日本代表。10月2日に発表された招集メンバー27名の予想布陣を探りたい。

【画像】第二次森保ジャパンの全試合スタメン図

森保一監督は記者会見で、「これまで通り勝利にこだわる部分を持ちながら、チームの積み上げになっていくように戦術、選手を試すところをチャレンジしたい」と展望を語った。ワールドカップ本大会まで残り1年を切っており、選手たちの見極め、そして改めて組織の底上げが求められるシリーズになる。

システムは、やはり基本形の3−4−2−1がベースになるはずだ。9月アメリカ戦の後半に試した4-2-3-1は機能性がいまひとつだったうえ、さらに今回は菅原由勢（ブレーメン）などを選外にしておりSBは層自体が薄い。4バックを長い時間で使う陣容になっていないように見える。

ポジション別に整理していくと、まずGKは鈴木彩艶（パルマ）がいまや不動の存在だ。とはいえ、二番手の大迫敬介（サンフレッチェ広島）もアメリカ戦で好セーブを連発しており、今シリーズもどちらかの試合でスタメンを任されるかもしれない。引き続き早川友基（鹿島アントラーズ）は三番手の立ち位置だが、7月のE-1選手権に続く2キャップ目を狙う。

3バックは伊藤洋輝（バイエルン）、高井幸大（トッテナム）、町田浩樹（ホッフェンハイム）、冨安健洋（無所属）とレギュラークラス4人が怪我で招集外。ここ最近の起用法と実績で考えると、板倉滉（アヤックス）、渡辺剛（フェイエノールト）、瀬古歩夢（ル・アーヴル）がファーストセットだろう。

ただし、アキレス腱断裂の大怪我を乗り越えて約1年ぶりに代表復帰した谷口彰悟（シント＝トロイデン）は、アジア最終予選の前半戦に3バックの中央で守備の核となっていた実力者。さらに、まだ1キャップの実績しかない鈴木淳之介（コペンハーゲン）も、森保監督は「怪我がなければ継続して招集したかったし、最近はコペンハーゲンでも出番が増えている。チャンピオンズリーグなど世界最高峰の舞台を踏んでいるし、世界の強豪と戦って良いパフォーマンスができれば、自然とW杯基準のプレーができると思う」と大きな期待を寄せる。

鈴木は今シリーズのCBだと唯一のレフティーでもあり、課題である後方からのビルドアップの質を高める意味でも、右から板倉、谷口、鈴木というセットも魅力的に映る。E-1選手権で活躍した安藤智哉（アビスパ福岡）、左WBと兼任の長友佑都（FC東京）も控えており、7人でプレータイムを分け合う形になるか。

守田や三笘が不在のボランチや左WBは？

ボランチは、主力である守田英正（スポルティング）のコンディションが上がらず、シリーズで言えば3回連続の招集外に。キャプテンの遠藤航（リヴァプール）が軸になるのは間違いない。相棒の最有力は、プレミアリーグの月間MVP候補に入るなど絶好調の鎌田大地（クリスタル・パレス）だ。

ただ、鎌田はシャドーに回る可能性もあり、怪我から復帰した実績十分の田中碧（リーズ）、ブンデスリーガの月間MVP候補に入っている佐野海舟（マインツ）がスタメンを張っても不思議はない。藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）は9月のアメリカ戦でややミスが多かったものの、連続招集を勝ち取った通り森保監督の評価は高い。序列的には5番手だが、アピールを続けたいところだ。

右WBは、相変わらず堂安律（フランクフルト）と伊東純也（ヘンク）がスタメンを争う構図だが、どちらかがシャドーで起用されての共存も十分にありえる。望月ヘンリー海輝（町田ゼルビア）はまだ戦術的に荒削りなものの、192cmの高さを活かした空中戦の強さはライバルにはない大きな武器。W杯本大会に向けてチーム戦術に組み込む継続テストが期待される。

左WBは、一番手の三笘薫（ブライトン）がコンディション不良で招集外。今シリーズは、移籍騒動が一旦は収束してフランス2部で決定的な仕事を連発する中村敬斗（スタッド・ランス）がレギュラー最右翼だ。CFと兼任する前田大然（セルティック）、E-1選手権で4アシストと結果を残した相馬勇紀（FC町田ゼルビア）、初招集の斉藤光毅（クイーンズ・パーク・レンジャーズ）、そして長友と選択肢自体は多い。

斉藤に関して森保は、「6月の候補リストにも入っていたが、怪我で招集できなかった。チャンピオンシップでタフな戦いを経験しており、さらなる成長を期待できる」とコメント。3-4-2-1システムだとシャドーでも起用可能だが、指揮官は「攻撃の起点になるプレーを期待している。三笘、中村、堂安、伊東などが上下動してハードワークしてくれている通り、彼も攻撃でも守備でも貢献できると思う」と語り、まずは左WBでの起用を想定しているようだ。

注目は久保のコンディション

シャドーは、普通に考えれば久保建英（レアル・ソシエダ） と南野拓実（モナコ）が主力だ。ただ、久保は9月のメキシコ戦で負った左足首の怪我が完治しておらず、ソシエダでは直近4試合でフル出場はゼロ、2試合はベンチスタートとなっている。

今回は6月と9月に招集されていた鈴木唯人（フライブルク）も呼ばれておらず、久保のコンディション次第では鎌田、伊東、堂安、中村などをシャドーに回す形になるだろう。その意味で久保を起用できるか否かは、他のポジションの序列や起用法も大きく左右するキーファクトになると言える。

CFはオランダでゴール量産中の上田綺世（フェイエノールト）が序列筆頭。ただ、パラグアイ戦は小川航基（NECナイメヘン）、町野修斗（ボルシアMG）、あるいは前田にスタメンを託し、ブラジル戦で上田を起用する形もありえるかもしれない。

いずれにしても、6月シリーズと9月シリーズに続いて、この10月シリーズも2試合で先発メンバーを大きく変え、交代枠も積極的に使いながらの戦いになるはずだ。森保監督はどんな采配を振るうのか。注目したい。

（ABEMA／サッカー日本代表）

