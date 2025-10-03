自民党総裁選挙は4日が投開票日です。候補者たちは“最後のお願い”に奔走しています。一方、決選投票を見据えた駆け引きも活発化し、最終盤を迎えてなお、攻防が激しさを増しています。

◇

記者

「大臣、お疲れさまです」

小泉進次郎氏（44）

「きょうはコメの価格でいいですか。もう皆さんの関心事は…（総裁選）」

4日の投開票に向けてラストスパートの自民党総裁選。

■激しさを増す“議員票の奪い合い”

小林鷹之氏（50）

「国会議員への呼びかけを引き続き続けていきたい」

林官房長官の陣営も、公務の裏で…

林陣営

「林陣営最後のお願いです。よろしくお願いします」

“議員票の奪い合い”が激しさを増しています。

林陣営

「先生は小泉さん（支持）でしたっけ」

猪口邦子議員

「私は推薦人になっている」

林陣営

「そうだ、小林鷹之先生」「挙党態勢に向かって、一致団結しましょう」

猪口邦子議員

「自民党の評判を良くすることも大事ですから」

■林氏と高市氏は“手紙作戦”

3日、林氏が議員に送った手紙には…

林氏の手紙

「どうか、お力添えを賜りますよう、心よりお願い申し上げます」

“手紙作戦”は、高市氏も。

高市氏の手紙

「3回目の挑戦にあたり、ただただ先生のお力添えが頼りでございます」

他の候補を支持する議員を含む、国会議員全員（※候補者を除く）に送られたものだといいます。

■陣営議員も電話で“最後のお願い”

3日は議員宿舎にこもっている高市氏。議員に直接電話することで、票の上積みや他陣営からの“引き剝がし”を図っています。

陣営の議員も、電話で“最後のお願い”。

高市陣営 松島みどり氏

「理解して？お願い！初めての女性総理を立てたい。先進的な考えをお持ちの方を説得しようと思って電話した」

■重鎮の元には候補者らが相次いで訪問

日本テレビの取材では、小泉氏と高市氏が競り合い、林氏が激しく追う展開。勝利のカギを握るとみられる重鎮の元には、候補者らが相次いで訪れました。

小泉氏は3日午後、岸田前首相とおよそ30分面会。さらにもう一人、麻生太郎最高顧問とも30分ほど会談しました。

いまだ支持を明言していない麻生氏。自民党で唯一残る派閥のトップで、およそ40人の議員を束ねています。

高市氏とは、今週すでに会談しています。

そして茂木氏も3日、“麻生詣で”。

ただ他の候補者とは“少し違う意味合い”。良好な関係を保つ2人は、決選投票で一致して同じ候補を推すため、協議したとみられます。

■現時点では「決選投票」にもつれ込むことが確実な情勢

新総裁は誰になるのか─。

現時点では、1回目の投票では誰も過半数に届かず、決選投票にもつれ込むことが確実な情勢となっています。

決選投票は、小泉氏、高市氏、林氏のうちの2人で争うことになるとみられ、可能性としては以下の3つのパターンがあります。

●小泉氏と高市氏のパターン。

●小泉氏と林氏のパターン。

●高市氏と林氏のパターン。

■最も可能性が高いのは「小泉氏」と「高市氏」の対決か

政治部官邸キャップ・平本典昭記者

「この中で多くの議員が最も可能性が高いのは『小泉さんと高市さんの対決』とみています。さらに、どちらが勝つかについては『優位なのは小泉さん』という見方が多いです」

「それはなぜか。党内に影響力を持つ岸田前首相や旧岸田派の林陣営が、小泉さんの支持に回る可能性が高いとみられているからです」

「党内には『高市さんだけは投票したくない』という、いわゆる“高市さんアレルギー”の議員が少なくないといえます。一方の高市さんは決選投票の勝利に向け、施策を練っています。決選投票の前に行う『演説の準備』に力を入れているというのです」

「というのも、去年の決選投票前の演説は、高市さんは時間配分を誤るなどして思い通りにできませんでした。党内からは演説で失敗したことが敗因という指摘もあります。ですので、ある高市陣営の幹部は演説で『党員の支持が高いことを背景に、党員の支持を国会議員がひっくり返していいのか』というメッセージを出し、勝利を狙うと話しています」

◇

総裁選の投開票は、4日午後1時ごろに始まる予定です。