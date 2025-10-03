【総裁選】決選投票見据え…駆け引き激化 候補者たちは“最後のお願い”奔走
自民党総裁選挙は4日が投開票日です。候補者たちは“最後のお願い”に奔走しています。一方、決選投票を見据えた駆け引きも活発化し、最終盤を迎えてなお、攻防が激しさを増しています。
◇
記者
「大臣、お疲れさまです」
小泉進次郎氏（44）
「きょうはコメの価格でいいですか。もう皆さんの関心事は…（総裁選）」
4日の投開票に向けてラストスパートの自民党総裁選。
■激しさを増す“議員票の奪い合い”
小林鷹之氏（50）
「国会議員への呼びかけを引き続き続けていきたい」
林官房長官の陣営も、公務の裏で…
林陣営
「林陣営最後のお願いです。よろしくお願いします」
“議員票の奪い合い”が激しさを増しています。
林陣営
「先生は小泉さん（支持）でしたっけ」
猪口邦子議員
「私は推薦人になっている」
林陣営
「そうだ、小林鷹之先生」「挙党態勢に向かって、一致団結しましょう」
猪口邦子議員
「自民党の評判を良くすることも大事ですから」
■林氏と高市氏は“手紙作戦”
3日、林氏が議員に送った手紙には…
林氏の手紙
「どうか、お力添えを賜りますよう、心よりお願い申し上げます」
“手紙作戦”は、高市氏も。
高市氏の手紙
「3回目の挑戦にあたり、ただただ先生のお力添えが頼りでございます」
他の候補を支持する議員を含む、国会議員全員（※候補者を除く）に送られたものだといいます。
■陣営議員も電話で“最後のお願い”
3日は議員宿舎にこもっている高市氏。議員に直接電話することで、票の上積みや他陣営からの“引き剝がし”を図っています。
陣営の議員も、電話で“最後のお願い”。
高市陣営 松島みどり氏
「理解して？お願い！初めての女性総理を立てたい。先進的な考えをお持ちの方を説得しようと思って電話した」
■重鎮の元には候補者らが相次いで訪問
日本テレビの取材では、小泉氏と高市氏が競り合い、林氏が激しく追う展開。勝利のカギを握るとみられる重鎮の元には、候補者らが相次いで訪れました。
小泉氏は3日午後、岸田前首相とおよそ30分面会。さらにもう一人、麻生太郎最高顧問とも30分ほど会談しました。
いまだ支持を明言していない麻生氏。自民党で唯一残る派閥のトップで、およそ40人の議員を束ねています。
高市氏とは、今週すでに会談しています。
そして茂木氏も3日、“麻生詣で”。
ただ他の候補者とは“少し違う意味合い”。良好な関係を保つ2人は、決選投票で一致して同じ候補を推すため、協議したとみられます。
■現時点では「決選投票」にもつれ込むことが確実な情勢
新総裁は誰になるのか─。
現時点では、1回目の投票では誰も過半数に届かず、決選投票にもつれ込むことが確実な情勢となっています。
決選投票は、小泉氏、高市氏、林氏のうちの2人で争うことになるとみられ、可能性としては以下の3つのパターンがあります。
●小泉氏と高市氏のパターン。
●小泉氏と林氏のパターン。
●高市氏と林氏のパターン。
■最も可能性が高いのは「小泉氏」と「高市氏」の対決か
政治部官邸キャップ・平本典昭記者
「この中で多くの議員が最も可能性が高いのは『小泉さんと高市さんの対決』とみています。さらに、どちらが勝つかについては『優位なのは小泉さん』という見方が多いです」
「それはなぜか。党内に影響力を持つ岸田前首相や旧岸田派の林陣営が、小泉さんの支持に回る可能性が高いとみられているからです」
「党内には『高市さんだけは投票したくない』という、いわゆる“高市さんアレルギー”の議員が少なくないといえます。一方の高市さんは決選投票の勝利に向け、施策を練っています。決選投票の前に行う『演説の準備』に力を入れているというのです」
「というのも、去年の決選投票前の演説は、高市さんは時間配分を誤るなどして思い通りにできませんでした。党内からは演説で失敗したことが敗因という指摘もあります。ですので、ある高市陣営の幹部は演説で『党員の支持が高いことを背景に、党員の支持を国会議員がひっくり返していいのか』というメッセージを出し、勝利を狙うと話しています」
◇総裁選の投開票は、4日午後1時ごろに始まる予定です。