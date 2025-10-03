きのう夕方からきょうにかけて、県内ではクマの目撃が相次ぎました。富山市南部の住宅の庭ではカキの木に生々しい爪痕が残っているのが見つかり、カキの実が食い荒らされた痕も確認されました。自治体や警察は住民に注意を呼びかけています。



アナウンス

「クマの痕跡が発見されました。十分に注意してください」



きょう午前5時30分ごろ、富山市下大久保で「用水路から上がってこようとするクマを見た」と近くに住む人から警察に通報がありました。クマは目撃した人と目が合うと草むらの方へ逃げて行ったということです。近くの住宅でもクマの痕跡が確認されました。





記者「富山市の上熊野です。こちらの住宅の敷地内にあるカキの木にはクマが木を登ったような痕が見られます」目撃された用水路からおよそ1キロ離れた住宅の庭のカキの木には、生々しいクマの爪痕がはっきりと残っていました。また、カキの実が食い荒らされた様子も確認できます。この家の住人「7時ごろに私が新聞を取りに外出てきたときに枝落ちとるが見つけて、あ、おかしいなと思って見に来たらクマのふんを発見したんです」クマが再び餌を求めて戻ってくる可能性があるため、カキの木は伐採されました。この住宅の庭には、5年前にもクマが現れたことがあるということです。住人「かなり危機感はありますよね。幸い、家族に何もなかったからよかった」このほか、きのう午後5時半ごろには、山あいの立山町栃津で成獣のクマの姿がAIカメラにとらえられています。また、きょうは富山市月岡町や八尾町福島、魚津市内などでもクマの出没が確認されました。県内ではクマの出没が相次いでいて、自治体や警察はクマを見かけた場合は刺激しないよう、その場を離れて通報することや朝方や夕方の外出は控えるよう注意を呼びかけています。