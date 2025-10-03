¡ÚÃæ·Ñ①¡ÛÄ¹ºê¤¯¤ó¤Á¡ÖÎ¶ÍÙ¤òÊôÇ¼¤¹¤ë¿ÛË¬Ä®¤ÎÄí¸«À¤¡×ÀÄÎ¶¤äÇòÎ¶¤Ë°áÁõ¤Ê¤É¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡ÔÄ¹ºê¡Õ
º£·î7Æü¡¢½©¤ÎÂçº×¡ÖÄ¹ºê¤¯¤ó¤Á¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÎÍÙÄ®¤Ï6¤«Ä®¤Ç¤¹¡£
¢§¿·¶¶Ä®¤Ï¡ÖËÜÍÙ¡¦°¤ÍöÂËËüºÐ¡×
¢§¿ÛË¬Ä®¤Ï¡ÖÎ¶ÍÙ¡×
¢§¿·Âç¹©Ä®¤Ï¡Ö»íÉñ¡×¤È¡Ö±ÈÃÅ¿¬¡×
¢§±ÝÄÅÄ®¤Ï¡ÖÀîÁ¥¡×
¢§À¾¸ÅÀîÄ®¤Ï¡ÖÏ¦ÂÀ¸Ý¡×¤È¡ÖËÜÍÙ¡×
¢§ÆøÄ®¤Ï¡ÖÂçµùËü½Ë·ÃÈþ¿ÜÁ¥¡×¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Ãæ·Ñ¤Î¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤ÏÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
3Æü¤Ï¡¢ÊôÇ¼¤Ç»È¤¦°áÁõ¤äÆ»¶ñ¤ò³ÆÍÙÄ®¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ë¡ÖÄí¸«À¤¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î1¤«Ä®¡¢¿ÛË¬Ä®¤ÎÄí¸«À¤¤ÎÍÍ»Ò¤òÃæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾®ÎÓÍ¦Âç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¿ÛË¬Ä®¤Ï¸á¸å6»þº¢¤«¤éÄí¸«À¤¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±é¤·Êª¤ÏÎ¶ÍÙ¡£
¤³¤ÎÊôÇ¼¤ÏÌó140Ç¯Á°¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íº¤ÎÀÄÎ¶¤È»ó¤ÎÇòÎ¶¤Ë»ÒÎ¶¡¢¤½¤·¤ÆÂ¹Î¶¤Î¡¢3À¤Âå4ÂÎ¤¬ÍðÉñ¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê±é½Ð¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡×
Î¶¤ÎÆ¬¤ò°·¤¦¡ÖÎ¶Æ¬¡×¤òÌ³¤á¤ë ¶á¶â¹¬ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¿ÛË¬Ä®¤ÎÄí¸«À¤¤Î°ìÈÖ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¤ÎÍ·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÛË¬Ä®¤Î»±ËÈ¡£
¿ÛË¬¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î»±ËÈ¤ä¡¢»ÒÎ¶¤ÈÂ¹Î¶¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
