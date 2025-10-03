元NMB48山本望叶（みかな＝23）が3日、大手芸能プロのオスカープロモーションに所属することを、自身のX（旧ツイッター）で発表した。

「この度、オスカープロモーションに所属することになりました！」と報告。「モデルやお芝居など、幅広く活動できるよう精一杯頑張ります。よろしくお願いします」とファンに呼びかけた。投稿ではアイドル時代とはイメージを一変させた大人っぽいアーティスト写真を披露した。

山本は18年1月の第3回AKB48グループドラフト会議で、NMB48チームB2に指名されて加入。当初から人形のような端正なビジュアルで人気メンバーとなり、19年の「床の間正座娘」で初選抜。その後も中心メンバーの1人としてグループを支えたほか、モデルや女優としても活動した。

オスカーといえば、日本のモデル事務所の老舗的存在。ファンからは「まさかのオスカー！おめでとう♪」「これから様々な分野で活躍するみかにゃんが見れるのを楽しみにしてるね」「望めば叶うんやな！」「オスカープロモーションが笑いの取れる顔面国宝を手に入れた！」と祝福の声が続々と上がっていた。