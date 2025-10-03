富士通とNVIDIAが協業領域を拡大、「富岳NEXT」だけでなくAIエージェント統合のフルスタックインフラ提供へ
富士通とNVIDIAは10月3日、都内で記者説明会を開催し、共同で協業領域拡大について発表した。これまで富士通が開発の初期段階にあると言及してきたスーパーコンピューター「富岳NEXT」での協業からさらに協業領域を拡大し、AIエージェントを統合したフルスタックAIインフラで産業変革を加速させていくとしている。
富士通とNVIDIAが協業領域を拡大、「富岳NEXT」だけでなくAIエージェント統合のフルスタックインフラ提供へ
発表の中で富士通は、産業向けAIエージェントプラットフォームの共同開発について言及。同社が提供するAIサービス「Fujitsu Kozuchi」を基盤にNVIDIA Dynamoを統合し、NVIDIA NeMoも活用。富士通の「Takane」AIモデルを含めて最適化することで提供先企業に合わせた柔軟なカスタマイズをサポートし、開発したAIエージェントはNVIDIA NIMを通じて提供するという。
加えて、「FUJITSU-MONAKA」シリーズを用いた次世代コンピューティング基盤にNVIDIA製GPUを採用。高速なインターコネクトであるNVIDIA NVLink-Fusionを密結合させるとしており、シリコンレベルでの開発を共同で推し進めることによって、産業導入を可能とするプラットフォームを実現するという。NVIDIA CUDAをサポートし、AI利活用におけるハードルになりがちなソフトウェア面でもワンストップでエコシステムを構築する。
発表会には富士通から代表取締役社長 CEO 時田隆仁氏が登壇
持続可能な社会の実現に向けたインフラ構築におけるパートナーシップであると強調
富士通とNVIDIAは量子コンピューティング分野でも協業。将来的な市場展開を目論む
なんとNVIDIA CEOのジェンスン・フアン氏も来日して登壇。パートナーシップ締結を祝福した
強固なパートナーシップであることをアピール
富士通とNVIDIAは戦略的協業を拡大し、AIエージェントを統合したフルスタックAIインフラで変革を加速します。当社CPUとNVIDIA GPUを搭載した基盤上で動作するAIインフラストラクチャにより、産業・企業横断でAI導入を推進します。プレスリリースはこちらhttps://t.co/EJMZ6FgAII pic.twitter.com/j55AGBqWqC- 富士通株式会社（Fujitsu Limited）公式 (@FujitsuOfficial) October 3, 2025
富士通とNVIDIAが協業領域を拡大、「富岳NEXT」だけでなくAIエージェント統合のフルスタックインフラ提供へ
加えて、「FUJITSU-MONAKA」シリーズを用いた次世代コンピューティング基盤にNVIDIA製GPUを採用。高速なインターコネクトであるNVIDIA NVLink-Fusionを密結合させるとしており、シリコンレベルでの開発を共同で推し進めることによって、産業導入を可能とするプラットフォームを実現するという。NVIDIA CUDAをサポートし、AI利活用におけるハードルになりがちなソフトウェア面でもワンストップでエコシステムを構築する。
発表会には富士通から代表取締役社長 CEO 時田隆仁氏が登壇
持続可能な社会の実現に向けたインフラ構築におけるパートナーシップであると強調
富士通とNVIDIAは量子コンピューティング分野でも協業。将来的な市場展開を目論む
なんとNVIDIA CEOのジェンスン・フアン氏も来日して登壇。パートナーシップ締結を祝福した
強固なパートナーシップであることをアピール
富士通とNVIDIAは戦略的協業を拡大し、AIエージェントを統合したフルスタックAIインフラで変革を加速します。当社CPUとNVIDIA GPUを搭載した基盤上で動作するAIインフラストラクチャにより、産業・企業横断でAI導入を推進します。プレスリリースはこちらhttps://t.co/EJMZ6FgAII pic.twitter.com/j55AGBqWqC- 富士通株式会社（Fujitsu Limited）公式 (@FujitsuOfficial) October 3, 2025