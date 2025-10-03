先週終了の段階でJRA通算99勝とした今村聖奈騎手。今週は土曜京都、日曜東京で5鞍に騎乗して、偉業達成に臨む。藤田菜七子元騎手、永島まなみ騎手に次いで、女性騎手史上3人目の快挙へ向けて、今週で決められるかどうか、競馬ファンの注目は高い。

武豊騎手が日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』第1話に本人役で出演！丸田恭介騎手、菅原隆一騎手、今村聖奈騎手も登場

女性騎手3人目の快挙なるか！？

●今村聖奈 今週の騎乗馬

・10月4日（土）

京都

5R ロザーンジュ

6R ハイケンス

12R モックモック

・10月5日（日）

東京

3R シシリアンキッス

8R ディナーラッシュ

●河原田菜々 今週の騎乗馬

・10月4日（土）

京都

6R タマモブラウンタイ

7R ストレイトアスク

・10月5日（日）

京都

1R トモエナゲ

●小林美駒 今週の騎乗馬

・10月4日（土）

東京

6R ラッキーヤース

7R ニシノエピカリ

8R ロジリッキー

12R トモジャミ

・10月5日（日）

東京

2R ソロイノシタク

3R エルリオ

6R ビップルーク

7R スペルキャスター

12R クォーツァイト

●永島まなみ 今週の騎乗馬

・10月5日（日）

京都

1R セレーノ

2R エンジェルグラース

5R アオイハルカ

7R ルージュサリナス

8R タマモティーカップ

●古川奈穂 今週の騎乗馬

・10月4日（土）

3R パープルウインド