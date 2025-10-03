今村聖奈騎手

　先週終了の段階でJRA通算99勝とした今村聖奈騎手。今週は土曜京都、日曜東京で5鞍に騎乗して、偉業達成に臨む。藤田菜七子元騎手、永島まなみ騎手に次いで、女性騎手史上3人目の快挙へ向けて、今週で決められるかどうか、競馬ファンの注目は高い。

女性騎手3人目の快挙なるか！？

●今村聖奈 今週の騎乗馬
・10月4日（土）
京都
5R　ロザーンジュ
6R　ハイケンス
12R　モックモック

・10月5日（日）
東京
3R　シシリアンキッス
8R　ディナーラッシュ

●河原田菜々 今週の騎乗馬
・10月4日（土）
京都
6R　タマモブラウンタイ
7R　ストレイトアスク

・10月5日（日）
京都
1R　トモエナゲ

●小林美駒 今週の騎乗馬
・10月4日（土）
東京
6R　ラッキーヤース
7R　ニシノエピカリ
8R　ロジリッキー
12R　トモジャミ

・10月5日（日）
東京
2R　ソロイノシタク
3R　エルリオ
6R　ビップルーク
7R　スペルキャスター
12R　クォーツァイト

●永島まなみ 今週の騎乗馬
・10月5日（日）
京都
1R　セレーノ
2R　エンジェルグラース
5R　アオイハルカ
7R　ルージュサリナス
8R　タマモティーカップ

●古川奈穂 今週の騎乗馬
・10月4日（土）
3R　パープルウインド