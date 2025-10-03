今村聖奈騎手はJRA通算100勝がかかる…女性ジョッキー騎乗馬
先週終了の段階でJRA通算99勝とした今村聖奈騎手。今週は土曜京都、日曜東京で5鞍に騎乗して、偉業達成に臨む。藤田菜七子元騎手、永島まなみ騎手に次いで、女性騎手史上3人目の快挙へ向けて、今週で決められるかどうか、競馬ファンの注目は高い。
女性騎手3人目の快挙なるか！？
●今村聖奈 今週の騎乗馬
・10月4日（土）
京都
5R ロザーンジュ
6R ハイケンス
12R モックモック
・10月5日（日）
東京
3R シシリアンキッス
8R ディナーラッシュ
●河原田菜々 今週の騎乗馬
・10月4日（土）
京都
6R タマモブラウンタイ
7R ストレイトアスク
・10月5日（日）
京都
1R トモエナゲ
●小林美駒 今週の騎乗馬
・10月4日（土）
東京
6R ラッキーヤース
7R ニシノエピカリ
8R ロジリッキー
12R トモジャミ
・10月5日（日）
東京
2R ソロイノシタク
3R エルリオ
6R ビップルーク
7R スペルキャスター
12R クォーツァイト
●永島まなみ 今週の騎乗馬
・10月5日（日）
京都
1R セレーノ
2R エンジェルグラース
5R アオイハルカ
7R ルージュサリナス
8R タマモティーカップ
●古川奈穂 今週の騎乗馬
・10月4日（土）
3R パープルウインド