「第１回中国民間古代芸術品国際発展交流大会」であいさつする李巍さん。（三亜＝新華社配信）

【新華社三亜10月3日】中国の著名コレクター、李巍（り・ぎ）さんが所蔵する宮廷の金銅仏像や刺繍（ししゅう）タンカ（チベット仏画）が3日、海南省三亜市で公開された。展覧会は、民間に眠る文化財を「生きた姿」でよみがえらせ、作品の美を通じ、長い歴史の中で育まれた文化の響きと先人の知恵を伝えることを目的としている。

李さんによると、今回の展示にはタンカ25点、金銅仏像36点が含まれる。このうち一部は2024年に埼玉県所沢市の角川武蔵野ミュージアムでも披露された作品で、7点の大型タンカは今回が初公開となる。

海南省三亜で始まった宮廷仏像と刺繍タンカの展覧会。（三亜＝新華社配信）

中国芸術祭シルクロード文化特別基金管理委員会の彭常新（ほう・じょうしん）主任は取材に対し、「今回展示されているタンカは、一般的な紙製のものとは異なり、緙絲（こくし＝つづれおり）をはじめとする高度な刺繍技法が施されている」と説明した。作品には蘇繍や満繍、破線繍など十数種類の手法が用いられ、明清の皇帝による「御賜」の款識が入った宮廷宝物も含まれるという。「まさに国宝と呼ぶにふさわしい」と語った。

海南省三亜で始まった展覧会で展示された金銅仏像。（三亜＝新華社配信）

今回の展示の見どころの一つが、観音を描いた数点のタンカだ。角度を変えると観音の目が閉じたり開いたりして見える。李さんは「これこそ緙絲タンカの妙味であり、日本展でも大きな反響を呼んだ」と説明。さらに「緙絲は、縦糸と横糸が連続的に交差する普通の織錦と異なり、色ごとの横糸を断続的に通して独立した色面を構成する。そのため光の入射角が変わると糸の反射も変わり、目の部分の明暗や色調が変化して動いているように見える」と解説した。

海南省三亜で始まった展覧会で展示された金銅仏像。（三亜＝新華社配信）

展覧会は「金銅鋳魂」と「絲繍梵華」の2部構成。「金銅鋳魂」では、伝統的な蝋型鋳造や鎏金（りゅうきん＝金メッキ）技術によって生み出された宮廷の金銅仏像が並ぶ。怒りの形相から柔和な微笑まで、多様な表情を見せる仏像は、剛と柔、威厳と慈悲が共存する東方美学の境地を体現している。

海南省三亜で始まった展覧会で展示されたタンカ。（三亜＝新華社配信）

主催者によると、今回の展示は「第1回中国民間古代芸術品国際発展交流大会」の重要プログラムであり、中国民間コレクション事業の健全な発展と古代芸術品の国際交流を促進する上で大きな意義を持つ。展覧会は7日まで開催され、会期中には複数の学術講演や一般向けガイドツアーも予定されている。