『ごくせん』の生徒役で出演していたことに驚いた俳優ランキング！ 「ウエンツ瑛士」を超える1位は？
All About ニュース編集部は8月28日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、『ごくせん』（日本テレビ系）に出演した俳優についてアンケート調査を実施しました。
森本梢子さんの人気コミックが原作で、大ヒットした学園ドラマシリーズの『ごくせん』（日本テレビ系）。仲間由紀恵さんが主演を務め、2002年に第1シリーズ、2005年に第2シリーズ、2008年に第3シリーズが放送され、2009年に映画『ごくせん THE MOVIE』が公開されました。
この記事では、「『ごくせん』の生徒役で出演していたことに驚いた俳優」ランキングの結果を紹介します。
2位は、第1シリーズで「結城正人」を演じたウエンツ瑛士さんです。結城は、2年生の時に受けたイジメが原因で不登校となっている生徒。ドラマ版のオリジナルキャラクターであり、主に第1シリーズの第6話に登場しました。
他の主要な登場人物より出演回数が少なく、目立たない存在だった結城。ウエンツさんが演じていたことを知らない視聴者が多いのかもしれません。
回答者からは、「有名なので分かりそうなのに、あまり印象に残っていません」（40代女性／岐阜県）、「あまり『ごくせん』のイメージがなかった」（20代女性／静岡県）、「出演したときよりいまの方が有名で、後で『ごくせん』を見返した時に出ていたのか！ とびっくりしました」（20代女性／福島県）などの意見が寄せられました。
1位に輝いたのは、第1シリーズで「毛利研一」を演じた松山ケンイチさんです。現在では多くの映画やドラマに出演して演技派として知られる松山さんは、『ごくせん』が俳優としてのデビュー作。毛利は、主要キャラではなくドラマの中でも目立たない存在でした。
松山さんが有名になる前の作品であり、出演を知らない視聴者が多くいるようです。
回答者からは、「見ていた当時は気にしていなかったが、再放送などで見た時に驚いたから」（30代女性／茨城県）、「いまではすごく有名ですが、当時はあまり知らなかったので」（40代女性／大阪府）、「松山ケンイチが不良っぽい役柄で出てるのが想像つかない」（40代男性／福岡県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
