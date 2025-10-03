½©¤âÂ³¤¯¥Õ¥§¥¹»²Àï¤ËÉ¬¿Ü¤Î¥Ý¥ó¥Á¥ç¡£²»³Ú¹¥¤ÃíÌÜ¤Î¥³¥é¥ÜºÇ¿·ºî
¶áÇ¯¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÌî³°¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥ì¥¤¥ó¥Ý¥ó¥Á¥ç¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKiU¡Ê¥¥¦¡Ë¡×¤«¤é¡¢²áµî¤ËÂ¨´°Çä¤·¤¿¡ÖROLLING CRADLE¡Ê¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¯¥ì¥¤¥É¥ë¡Ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥ì¥¤¥ó¥Ý¥ó¥Á¥ç 2ND¡×¡ÊÀÇ¹þ7,920±ß¡Ë¤ò¤´¾Ò²ð¡£
²»³Ú¹¥¤¤Î¤¿¤á¤Î¥ì¥¤¥ó¥Ý¥ó¥Á¥ç
KiU¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Êµ¤¸õ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥ì¥¤¥ó¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡£
°ìÊý¡¢ROLLING CRADLE¤Ï¡¢1999Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼½¸ÃÄ¤Ç¡¢2004Ç¯¤è¤êÆ±Ì¾¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¡£²»³Ú¤È¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¡×¤Î¥Ä¥¢¡¼T¥·¥ã¥Ä¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²»³Ú³¦¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤â¿¼¤¯¡¢Ìî³°¥Õ¥§¥¹¤Î¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¤¥ó¥Ý¥ó¥Á¥ç¤òÀ©ºî¤·¤¿¤³¤È¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢²áµî¤ÎROLLING CRADLE¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥é¥¤¥ó¤ÇÂ¨´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿UMAÊÁ¡£¥«¥é¡¼Å¸³«¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÏÉÕÂ°¤Î¼ýÇ¼¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤â¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë»È¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¤·¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Èµ¤Ê¬¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥ì¥¤¥ó¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤«¤é°Â¿´¤Îµ¡Ç½À
º£Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤âÂç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤À½©¥Õ¥§¥¹¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤é¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡ª ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤â¤Á¤í¤óµ¡Ç½À¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Ý¥ó¥Á¥ç¤Ç¤Ï¡ÖÂÑ¿å°µ¡×¤È¡ÖÆ©¼¾À¡×¤¬Âç»ö¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÑ¿å°µ¤È¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î¿å°µ¤¬¤«¤«¤ì¤Ð¿å¤¬Ï³¤ì½Ð¤¹¤«¤òÉ½¤·¤¿¿ôÃÍ¡£Æ©¼¾À¤ÏÀ¸ÃÏ1Ö¤¢¤¿¤ê24»þ´Ö¤Ç²¿g¤Î¿åÊ¬¤òÆ©²á¤Ç¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£¥Ý¥ó¥Á¥çÆâ¤Î¾ø¤ì¤È¤â´ØÏ¢À¤¬¹â¤¤¿ôÃÍ¤Ç¡¢5,000g¡Á10,000g¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È°Â¿´¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÂÑ¿å°µ¤¬20,000ÐH20¡ÊÂæÉ÷ÊÂ¤ß¤ÎÂç±«¤â¤·¤Î¤²¤ë¤Û¤É¡Ë¡¢Æ©¼¾À¤Ï10,000g¤È¤«¤Ê¤ê¤Î°Å·¸õ¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ùû¿åÀ¡¦ËÉ¿å²Ã¹©¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Õ¡¼¥É¸åÉô¤Î¥É¥í¡¼¥³¡¼¥É¤ä¥Ä¥Ð¤Ä¤¥Õ¡¼¥É¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÁ°Î©¤ÆÉÕ¤¤Î¥Õ¥ë¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢Ìë´Ö¤Î»ëÇ§À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿¡¼ÁÇºà¤ò¥Ü¥Ç¥£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Õ¡¼¥É¡¢Âµ¡¢ÇØÌÌ¤ËÇÛÃÖ¡£°ÂÁ´ÌÌ¤â¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¥Õ¥§¥¹¥·¡¼¥º¥ó¡¢µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¥é¥¤¥Ö´Õ¾Þ¤â²÷Å¬¤Êµ¨Àá¤Ç¤¹¡£±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤Ã¤ÆKiU¤Î¥ì¥¤¥ó¥Ý¥ó¥Á¥ç¤¬¤¢¤ì¤Ðµ¤Ê¬¤âÀ²¤ì¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Source: Kiu