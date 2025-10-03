【GU新作】羽織るだけで今っぽい！ 5990円以下の「ライトアウター」でつくる大人の秋コーデ3選
大人女性がこの秋に着たい！ GUの「新作ライトアウター」おすすめ3選コーディネートの一番外側にくる「アウター」は、着こなしの印象を左右する重要なアイテム。羽織るだけで大人女性を今っぽいスタイルに見せてくれる、ジーユー（GU）の新作ライトアウターをご紹介します。
1. 「細かいチェック柄が今年らしい」きれいめジャケット
「ダブルブレストチェックジャケット」（税込4990円）は、細かいチェック柄が今年っぽい、きちんと感のあるジャケット。フィットし過ぎず、程よくゆとりのあるリラックスシルエットなので、インナーに厚手のトップスを合わせることもできます。
写真のコーディネートでは、ジャケット、肩にかけたニットカーディガン、バッグなどを旬のブラウンカラーの濃淡でまとめて、秋らしい雰囲気に仕上げています。
2. 「フェイクレザー素材がシック」なブルゾン風ジャケット
「フェイクレザーハリントンジャケット」（税込5990円）は、程よい光沢とやわらかな質感を持つフェイクレザー素材のアウターです。
クラシカルなブルゾンをベースに、丸みを持たせたデザインが特徴的。羽織るだけでおしゃれに見え、アームホールもゆったりしているので、厚手のニットやスウェットとも問題なく合わせられます。
カラバリは、ブラックと写真のダークブラウンの2色展開です。
写真では、くすみピンクの色合いがかわいい、ジーユーの「リブニットボタンスリーブプルオーバー」と、甘めのティアードデザインの白いロングスカートを組み合わせています。
その上に、少し辛口なフェイクレザージャケットを羽織ることで、おしゃれなミックスコーデに仕上げています。
3. 「デニム素材」のワークジャケットでこなれた雰囲気に
「デニムワークジャケット」（税込3990円）は、フラップ付きパッチポケットやステッチなど、ワークテイストのディテールが細部に込められたカジュアルなアウターです。
ユニセックスで着られるデザインなので、家族やパートナーとシェアしてもいいですね。素材はコットン100％で、デニム特有の肌触りも楽しめます。
カラバリは、ダークグレー、写真のダークブラウン、ネイビーの3色展開です。
写真は、トップスをノースリーブの白Tシャツに、ボトムスには同じジーユーの「パフスウェットバギーパンツ」のブラックを合わせたモノトーンコーデ。
その上に、今年のトレンドカラーであるダークブラウンのジャケットをさらりと肩掛けし、頑張り過ぎない、こなれ感のある着こなしに仕上げています。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)