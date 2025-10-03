『薫る花は凛と咲く』オリジナルグッズがコンビニで買える！ 描き下ろしの「アクスタ」など展開
「ローソン」は、10月7日（火）から、テレビアニメ『薫る花は凛と咲く』を題材にしたオリジナルグッズを、全国の店舗で順次発売する。
【写真】「フォト風カード」や「缶バッジ」も！ オリジナルグッズ一覧
■数量限定で販売
今回店頭のコミック棚にて発売されるのは、アニメの世界観が楽しめる『薫る花は凛と咲く』の描き下ろしイラストを使った、数量限定の「ローソン」オリジナルグッズ。
ラインナップには、「アクリルスタンド」や「ジオラマアクリルスタンド」、「フォト風カード」、「缶バッジ」がそろい、紬凛太郎と和栗薫子を描いた電車のワンシーンなどがデザインされている。
また、10月7日（火）〜2026 年3月30日（月）の期間は、「ローソン」店内に設置されているマルチコピー機で「オリジナル場面写ブマイド」も販売。絵柄は第1弾から第4弾まで用意される予定だ。
