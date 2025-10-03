『薫る花は凛と咲く』オリジナルグッズがコンビニで買える！

写真拡大

　「ローソン」は、10月7日（火）から、テレビアニメ『薫る花は凛と咲く』を題材にしたオリジナルグッズを、全国の店舗で順次発売する。

【写真】「フォト風カード」や「缶バッジ」も！　オリジナルグッズ一覧

■数量限定で販売

　今回店頭のコミック棚にて発売されるのは、アニメの世界観が楽しめる『薫る花は凛と咲く』の描き下ろしイラストを使った、数量限定の「ローソン」オリジナルグッズ。

　ラインナップには、「アクリルスタンド」や「ジオラマアクリルスタンド」、「フォト風カード」、「缶バッジ」がそろい、紬凛太郎と和栗薫子を描いた電車のワンシーンなどがデザインされている。

　また、10月7日（火）〜2026 年3月30日（月）の期間は、「ローソン」店内に設置されているマルチコピー機で「オリジナル場面写ブマイド」も販売。絵柄は第1弾から第4弾まで用意される予定だ。