長崎県では３日夜のはじめ頃から４日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。九州北部地方では、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、西日本では４日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。

［気象概況］

低気圧が黄海にあって東へ進んでおり、前線が九州付近にのびています。４日は別の低気圧が前線上に発生し、対馬近海から日本海に進むでしょう。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、西日本では４日にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

［雨の予想］

黄海の低気圧からのびる前線付近では、活発な積乱雲が次々に発生しています。九州北部地方では４日にかけて、雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降って大雨となる所があるでしょう。

３日１８時から４日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

九州北部地方 １８０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。

九州北部地方 長崎県 ３日夜のはじめ頃から４日朝にかけて



［防災事項］

九州北部地方では、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、西日本では、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

