¡Ö¤³¤ì¤¬40ºÐ¡Ä¡©¡×à¤µ¤¯¤éáMV¤«¤é20Ç¯¡ÄÎëÌÚ¤¨¤ß¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¾×·â¡Ö»þ´Ö¿Ê¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö¼ã¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ¯¤È¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×
40ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÎëÌÚ¤¨¤ß(40)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¶Ã°Û¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ¤³¤¸¤ó¤Þ¤ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÃå¤¤¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ºÃÂÀ¸Æü²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£
¡¡ÇØÃæ¤ËÌ¾Á°¤ÈÇ¯Îð¤¬»É½«¤µ¤ì¤¿ÀÖ¤¤ÆÃ¹¶Éþ¤ò±©¿¥¤Ã¤¿»Ñ¤ä¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬Ïª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ê¤É¡¢ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡É×¤äÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁÛ¤¤¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢50¡¢60... 200¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¡ª½Ë¤¤½Ë¤ï¤ì¡¢°¦¤ËËþ¤Á¤¿¿ÍÀ¸¤Ë¤¹¤ë¤¾¡ª¡ª¡ª¡ª¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬40ºÐ¡Ä¡©¡×¡Ö»þ´Ö¿Ê¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö¼ã¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈºÐ¤È¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿40ºÐ¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÎëÌÚ¤Ï2005Ç¯¤Î¥±¥Ä¥á¥¤¥·¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤µ¤¯¤é¡×¤ÎMV¤Ë½Ð±é¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï13Ç¯2·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡¢Æ±Ç¯10·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£