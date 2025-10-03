◆交流戦・ソフトバンク3軍―NCダイノス（3日、タマスタ筑後）＝雨天中止

ソフトバンクのドラフト3位ルーキー安紱駿投手（23）が、福岡県筑後市のファーム施設で実戦形式の打撃練習「ライブBP」に登板した。

石見、育成のザイレン、佐倉、広瀬結の4人に対し計2セットを実施。最初はまっすぐ主体で、次第に変化球も多く交ぜて計43球を投げた。安打性の当たりは5本で、最速は146キロだった。「フォークとチェンジアップは抜けてしまったけど、満遍なく投げることができた」と語った。

奥村政稔3軍ファーム投手コーチ（33）は「内角の真っすぐはよかった」と評価した。

福岡県久留米市出身。久留米商高から富士大を経てドラフト3位で入団。制球力の高さと球質の良さが魅力の最速152キロ右腕だ。昨秋のメディカルチェックで右肘の炎症が見つかり、1月の新人合同自主トレからスロー調整し、4月の3軍戦でようやくプロ初の実戦登板をした。

その後、ウエスタン・リーグでも5試合を投げ1勝0敗、防御率4・40を残したが、8月15日の広島戦（由宇）を最後に、実戦から遠ざかった。大学時代より出力が上がらず、この1カ月半は体力づくりを重点に置くトレーニング期間となった。

体重は3キロ増え、84キロになり「前（投げ始めた頃）ほど全力で投げなくても、同じくらいの出力はでるようになった」と手応えを口にする。

この日は3軍のNCダイノス戦に先発予定だったが、雨天中止。「タマスタの今季最終戦だったので華やかに飾りたかったけど、天気には勝てない」と残念がった。登板はみやざきフェニックス・リーグに持ち越したが、一皮むけた右腕が見られるはずだ。（浜口妙華）