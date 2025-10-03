J１残留へ、東京VのエースFWが均衡を破る鮮烈ヘッド弾！ 湘南との一戦でまずは１点をリード
東京ヴェルディは10月３日、J１第33節で湘南ベルマーレと対戦。エースFW染野唯月のゴールで先制した。
16位の東京Ｖは、19位・湘南のホームに乗り込んだ。序盤から拮抗した展開となり、アウェーチームは積極的に相手陣内に攻め込むが、フィニッシュの精度を欠いて１点が遠かった。
それでも55分についに先制。森田晃樹のシュートはGKに弾かれるも、そのこぼれ球を回収した松橋優安が、ペナルティエリア右から折り返す。浮き球のボールに染野がヘディングで合わせると、勢いのあるシュートは湘南の舘幸希の頭に当たってネットを揺らした。
もどかしい展開のなか、均衡を破る鮮烈なヘッド弾。J１残留を確実なものとするべく、是が非でも勝利がほしい東京Vがまずは１点をリードした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】エース染野唯月の強烈ヘディング弾で東京Vが先制！
16位の東京Ｖは、19位・湘南のホームに乗り込んだ。序盤から拮抗した展開となり、アウェーチームは積極的に相手陣内に攻め込むが、フィニッシュの精度を欠いて１点が遠かった。
それでも55分についに先制。森田晃樹のシュートはGKに弾かれるも、そのこぼれ球を回収した松橋優安が、ペナルティエリア右から折り返す。浮き球のボールに染野がヘディングで合わせると、勢いのあるシュートは湘南の舘幸希の頭に当たってネットを揺らした。
もどかしい展開のなか、均衡を破る鮮烈なヘッド弾。J１残留を確実なものとするべく、是が非でも勝利がほしい東京Vがまずは１点をリードした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】エース染野唯月の強烈ヘディング弾で東京Vが先制！