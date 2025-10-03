タレント坂上忍（58）の妻が、3日放送のフジテレビ系「坂上どうぶつ王国 3時間SP」（後7・00）で、番組では2年ぶりのインタビューに応じた。

14歳下の妻とは長年の交際の末、23年に結婚したことを同番組内で発表していた。坂上とともに動物保護活動に従事している。

妻は坂上について、「基本的にあの人はドMだと思ってる。考え方が私は男、向こうが女っぽいんですよね」とぶっちゃけた。スケジュールをきっちり紙に書く坂上とは対照的に、「私は真逆で、明日食べるものは明日決めれば、なんですけど、前日から“明日、何食べる？俺、餃子とチャーハン、お前何にする？”って。知らねえし」とぶっちゃけ、笑わせた。

ラフな格好で外出する坂上を「昨日もビーサンと短パンと（の姿で）、小学生みたいだなって」といじる場面もあった。番組ではカフェデートに密着。坂上がつば広のおしゃれな帽子をかぶった妻と並んで歩きながら、「小学生と萬田久子、帰ります」と、自虐もろともいじり返す場面もあった。

とはいえ、動物を愛する思いはお互い、変わらぬほど強い。保護施設にカフェ、さらに獣医院と、動物が安心して暮らせる施設を次々と計画する坂上に対し、妻は「あんな大きな建物、あれだけの社員を抱えて会社化してやるというのは、ふたを開けてみてからじゃないと分からなかったので」と、不安も口にした。

それでも、坂上は決めたら即行動というタイプのようで、妻は「カフェの話も、相談というよりはできるよ（と事後報告）。しかもアウトレットに。うそでしょ？と。事後報告で、相談というのはないです」と告白。「よっぽど迷って、“今こういうことをしようと思うけど、どう思う？”って言われて、ひと押しが欲しい時に相談してくる。意見が私と似ているから」とも話していた。

密着中も、歯に衣着せぬ物言いで坂上をあおる妻。夫婦がうまくいく秘訣を問われると、「子供（犬、猫）です。間にいる子供を守るために、これ以上言っちゃダメとか（踏みとどまっている）」と答えた。坂上も「忍耐ですよ、忍耐。読んで字のごとく、僕の（名前の）中、入っているでしょう？」と続いていた。