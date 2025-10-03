【10/9トークイベント開催】『渇愛』宇都宮直子×『近親性交』阿部恭子が語り尽くす！ 「頂き女子」と「加害者家族」の取材現場から見える現代日本の病理
フリーランス記者として活躍する宇都宮直子さんと、NPO法人Word Open Heart理事長である阿部恭子さんによるトークイベント「頂き女子と加害者家族の中に見つけた"いびつな愛の形"」が、2025年10月9日（木）に、新宿・ロフトプラスワンで開催される（18時開場、19時スタート。オンラインでも視聴可能）。
「頂き女子りりちゃん」へ面会取材を重ねた宇都宮直子さんが考える現代日本が抱える家族と愛のあり方、そして加害者家族の支援団体を立ち上げた阿部恭子さんが考える罪と罰の問題について、それぞれの専門的な視点から深く掘り下げていく。
イベントの詳細、前売りチケットの購入はhttps://www.loft-prj.co.jp/schedule/plusone/331293から。
「頂き女子りりちゃん」事件の核心に迫る
『渇愛 頂き女子りりちゃん』の著者である宇都宮直子さんが、世間を震撼させた「頂き女子りりちゃん」事件の核心に迫る。長年の取材を通して見えてきた、彼女の心の渇きと、現代社会の歪みとは何か。事件の背景に隠された、現代日本の新たな愛の形を解き明かす。
加害者家族支援の現場から見える「家族の罪と罰」
『近親性交 語られざる家族の闇』の著者であり、加害者家族の支援を続ける阿部恭子さんが、その活動を通して見えてきた「家族間性交」の実態を語る。「家族」という閉ざされた空間で何が起きているのか。加害者家族の視点から、現代社会における家族の罪と罰、そしてその先にあるべき支援の形を問う。
イベント概要
イベント名：
「頂き女子と加害者家族の中に見つけた"いびつな愛の形"」
出演：
宇都宮直子（フリーランス記者、『渇愛 頂き女子りりちゃん』著者）
阿部恭子（NPO法人Word Open Heart理事長、『近親性交 語られざる家族の闇』著者）
日時：
2025年10月9日（木） 開場 18:00 / 開演 19:00
場所：LOFT/PLUS ONE | ロフトプラスワン 〒160-0021 新宿区歌舞伎町1-14-7林ビルB2
チケット：
・会場チケット
『渇愛』『近親性交』サイン本セット：4,970円
『渇愛』サイン本セット：3,870円
『近親性交』サイン本セット：3,100円
通常チケット：2,000円
・配信チケット
『渇愛』『近親性交』サイン本セット：5970円
『渇愛』サイン本セット：4370円
『近親性交』サイン本セット：3600円
通常チケット：2000円
配信チケットはツイキャスの以下URLで発売中！
https://premier.twitcasting.tv/loftplusone/shopcart/392970
アーカイブ購入期間：10/23（木）23:59まで
アーカイブ視聴期間：配信日以前に購入された方は10/23（木）まで/配信翌日以降購入された方は購入日から2週間
※チケット情報など、イベントの詳細については公式サイト（https://www.loft-prj.co.jp/schedule/plusone/331293）をご確認ください。