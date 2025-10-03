＝LOVE、齋藤樹愛羅×野口衣織ユニット曲「Queens」MV公開！本日の沖縄公演で初パフォーマンスも披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

＝LOVEの新曲「Queens」のMVが公開された。

■亡霊となったふたりのクイーンがお城に迷い込んだ少女を翻弄

「Queens」は、10月8日に発売の19thシングル「ラブソングに襲われる」収録される、齋藤樹愛羅と野口衣織によるユニット曲。クイーンふたりが誘う、気高くミステリアスな夜のショータイムをコンセプトに、息の合ったダンスと歌声で魅せる楽曲に仕上がっている。

MVでは、廃墟のお城を舞台に、亡霊となったふたりのクイーン（齋藤樹愛羅、野口衣織）にお城に迷い込んだ少女が翻弄されるストーリーが展開。ストーリーの結末、ソリッドなダンスとクールなリップシンクに注目だ。

「Queens」は、10月3日に沖縄・沖縄コンベンションセンター（展示棟）にて開催された＝LOVE 8周年ツアー『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』で初披露され、ふたりの息の合ったパフォーマンスに、来場者からは大きな歓声が贈られた。

■リリース情報

2025.10.08 ON SALE

SINGLE「ラブソングに襲われる」

■関連リンク

＝LOVE OFFICIAL SITE

https://equal-love.jp/

【画像】沖縄公演の様子

■【画像】＝LOVEのアーティスト写真