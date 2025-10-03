＝LOVE、齋藤樹愛羅×野口衣織ユニット曲「Queens」MV公開！本日の沖縄公演で初パフォーマンスも披露
＝LOVEの新曲「Queens」のMVが公開された。
■亡霊となったふたりのクイーンがお城に迷い込んだ少女を翻弄
「Queens」は、10月8日に発売の19thシングル「ラブソングに襲われる」収録される、齋藤樹愛羅と野口衣織によるユニット曲。クイーンふたりが誘う、気高くミステリアスな夜のショータイムをコンセプトに、息の合ったダンスと歌声で魅せる楽曲に仕上がっている。
MVでは、廃墟のお城を舞台に、亡霊となったふたりのクイーン（齋藤樹愛羅、野口衣織）にお城に迷い込んだ少女が翻弄されるストーリーが展開。ストーリーの結末、ソリッドなダンスとクールなリップシンクに注目だ。
「Queens」は、10月3日に沖縄・沖縄コンベンションセンター（展示棟）にて開催された＝LOVE 8周年ツアー『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』で初披露され、ふたりの息の合ったパフォーマンスに、来場者からは大きな歓声が贈られた。
■リリース情報
2025.10.08 ON SALE
SINGLE「ラブソングに襲われる」
■関連リンク
＝LOVE OFFICIAL SITE
https://equal-love.jp/