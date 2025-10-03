B1開幕戦は宇都宮リードで折り返し…A東京は主力欠場に続き新加入PGも負傷交代のアクシデント

10月3日、「りそなグループ B．LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦のアルバルク東京vs宇都宮ブレックスが19時10分に試合開始。宇都宮が18点リードの27－45でハーフタイムに突入した。

完成間したばかりのTOYOTA ARENA TOKYO（トヨタアリーナ東京／TAT）で開幕を迎えるA東京にとっては、B1開幕10周年を迎える特別な一戦。しかし、既にインジュアリーリスト入りしている大黒柱のライアン・ロシターとブランドン・デイヴィスに加えて、エースガードのテーブス海がコンディション不良のため欠場。

そのテーブスと入れ替わる格好で先発起用された新加入の中村浩陸も、劣勢が続く第2クォーター残り2分に左足首を捻って転倒。自力で立ち上がることができず、スタッフとチームメートに支えられながらコートを後にした。

なかなか流れをつかめないA東京は、前半だけでチームターンオーバー8本を記録しており、期待の新戦力であるマーカス・フォスターは5得点、フィールドゴール成功率22.2パーセント止まり。対する宇都宮はチーム3ポイント成功率こそ27.3パーセントと低調なものの、D.J・ニュービルが11得点5リバウンド6アシスト、ギャビン・エドワーズが10得点を記録。着実に2ポイントを重ねて、敵地で好スタートをきっている。