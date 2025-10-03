“ひょっとこ踊り”が余興として定着している福島県の町 その実態と歴史を検証！
10月1日（水）日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」2時間スペシャルは、「全国各地のテレビ局イチオシ ご当地テッパンネタ大賞」第2弾。
全国各地のテレビ局アナウンサーだからこそ知るとっておきのテッパンネタを次々紹介。スタジオには、伊東幸子（青森放送アナウンサー）、内山佳子（札幌テレビアナウンサー）、諸國沙代子（読売テレビアナウンサー）、鈴木康一郎（中京テレビアナウンサー）、須田健太郎（福岡放送アナウンサー）、永見佳織（静岡第一テレビアナウンサー）、冷川小粹（長崎国際テレビアナウンサー）といった各局のアナウンサーが集結。
第2弾となった今回も、
・「北海道の絶対にむせるラーメン」
・「岩手県の大谷翔平との繋がり自慢」
・「千葉県の児童数が多すぎる小学校の給食作り」
・「福井県の東尋坊飛び込みおじさん」
・「福岡県の盛り上がりすぎる部活対抗リレー」
・「福島県のひょっとこ面をつけると踊る町民」
・「新潟県の新成人に厳しすぎる伝統行事」
・「大阪府の大阪桐蔭 吹奏楽部の即興演奏」
・「鹿児島県の世界が注目する職業ひよこ鑑別師」
・「愛媛県のものまねショーパブにいる幾田りら」
・「愛知県のなんでも貸してくれるレンタル屋」
など、さまざまな「テッパンネタ」が登場した。
「ご当地テッパンネタ大賞」に選ばれたのは、福島県の「ひょっとこ面をつけると踊る町民」。これは、福島県郡山市西田町の住民の方はひょっとこ面をかぶると踊り出すという話題。
当番組スタッフが検証に行ったところ、確かに、ひょっとこ面をかぶると踊ったり豹変する住民の方が続出！
実はこの西田町にはひょっとこ面を作る職人たちがおり、ひょっとこ踊りは結婚式や飲み会の余興で披露される鉄板芸として定着しているそう。現地では常にひょっとこ面を携帯している方も発見。
そもそもひょっとこ踊りを広めたのは、西田町でひょっとこの面を作っている工房の17代目にあたる橋本広司さん（80歳）だという。60年前に、廃れてきた郡山の七福神踊りを盛り上げようと、ひょっとこの面をかぶり踊ってみたところ大盛り上がりしたのが始まりだったそう。
「面をつけると自分が神様になれる」と橋本さん。一度踊り出すとそのキレは健在。面が外れてもひょっとこが憑依したかのように踊り続ける様子を見せてくれた。
このネタを受け、スタジオでは後藤輝基（フットボールアワー）と須田アナがひょっとこ面を被り豹変!? 名コンビとなって一同を笑わせた。
この模様はTVer（https://tver.jp/series/srkyywnvvh）にて配信中。なお、番組ではプレゼンターによるネタとともに、視聴者のみなさまからの“テッパンネタ”も募集！詳しくは、番組公式サイト（https://www.ntv.co.jp/chidorivskamaitachi/）にて。
