40・50代がこなれる“グレー色”！【GU】真似するだけでOK！「大人スウェットコーデ」

大人にはラフすぎる……と避けがちなスウェットコーデ。スウェットボトムスのシルエット選びに気をつければ、大人コーデにもマッチします。そこで今回は、美シルエットな【GU（ジーユー）】のスウェットパンツとスカートを使ったコーデをご紹介。おしゃれスタッフの着こなしを参考に、上品な「大人スウェットコーデ」を楽しんでみて。

すっきり美しいシルエットがポイント

【GU】「スウェットバレルレッグパンツ」\2,990（税込）

脚のラインを拾いにくいカーブシルエットが特徴のスウェットパンツを使ったコーデ。クリーンなシャツを合わせてカーディガンを肩に掛ければ、こなれ感を醸し出せそう。部屋着感なく街に馴染むスタイルに。小物はブラックを選んで引き締めると◎

縦ラインを強調するスウェットスカート

【GU】「ヘビーウェイトスウェットナロースカート」\2,490（税込）

厚みのあるヘビーウェイト素材が高見えする、スウェットスカートのコーデ。縦にすっと落ちるナローシルエットで、脚をすらりと見せつつラフすぎない印象に仕上げられそう。オーバーサイズのカーディガンを羽織れば、バランスの取れた大人コーデが完成。きれいめなバッグやブーツを合わせることで、お出かけにも対応できる着こなしに。

Writer：licca.M