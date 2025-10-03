10月の番組改編期を迎え、新しいテレビドラマが続々とスタートしている。1年前の秋ドラマでは、「思わぬ良作」と高評価を受けた『ライオンの隠れ家』（TBS系）や、“托卵” がテーマの『わたしの宝物』（フジテレビ系）などが話題になったが、今年はどうだろうか？

ということで、本誌はアンケート調査を実施。「期待する新ドラマはどれ？」を、全国のドラマ好きの20代から50代の女性500人にきいた。

対象としたのは、10月スタートで、民放のプライムタイムに放送される16作品。そのなかから「もっとも期待するドラマ」をひとつだけ選んでもらった。

では、「期待の新ドラマ」トップ5から見ていこう。

【第5位】『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』37票

主演・沢口靖子／フジテレビ系／月曜21時

2010年から続くシリーズの第5シーズン。沢口が上戸彩、沢村一樹に続く3人めの主人公を演じる。共演は安田顕、横山裕、黒島結菜ほか。

「『科捜研の女』がみられないのは残念だけど、沢口さんが主演なら絶対に面白いと思います」（50代・岐阜県）

「このシリーズはずっとみています。犯罪も多様化しているし、毎回興味津々です」（50代・沖縄県）

【第4位】『緊急取調室 シーズン5』46票

主演・天海祐希／テレビ朝日系／木曜21時

2014年スタートの人気シリーズ第5弾にして「完結編」。12月には劇場版の公開も決定している。共演は田中哲司、速水もこみち、小日向文世ほか。

「このシリーズはずっとみています。今回も楽しみ」（40代・三重県）

「天海祐希さんはじめ、出演している役者さんも好きな方が多い。今回も外さないと思います」（30代・東京都）

【第3位】『ザ・ロイヤルファミリー』59票

主演・妻夫木聡／TBS系／日曜21時

競馬の世界を舞台にした、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリー。JRAが全面協力し、武豊騎手らも出演する。共演は目黒蓮、松本若菜、佐藤浩市ほか。

「競馬のドラマは珍しいと思う。これまでの人生で競馬に触れたことがないので、このドラマを通して身近に感じてみたい」（20代・東京都）

「日曜劇場は毎回期待しています。妻夫木聡さんと目黒蓮さんが出るのでさらに期待大です」（40代・北海道）

「日曜劇場だから」との声が多数。さすがのブランド力。「競馬に興味がある」との意見も多かった。競馬ファンをどこまで取り込めるか。

【第2位】『相棒 season24』66票

主演・水谷豊／テレビ朝日系／水曜21時

シリーズ誕生25周年で、右京（水谷）と薫（寺脇康文）の黄金コンビは通算11シーズンめ。2026年3月までの2クール放送となる。

「シーズン1からずーっと見ていますが、飽きません。今回も楽しみにしています」（50代・熊本県）

「水谷さんの右京が大好き。亀ちゃんとのコンビも最高。これからもずっと続いてほしいです」（40代・北海道）

テレ朝の人気シリーズが2位と4位で、安定の強さ。5位の『絶対零度』も含め、シリーズものが3作品もトップ5入りした。

【第1位】『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』67票

主演・菅田将暉／フジテレビ系／水曜22時

脚本家・三谷幸喜が民放ゴールデンプライム帯の連ドラを25年ぶりに手がける。1984年の渋谷の劇場を舞台に、若者たちの夢や恋を描く青春群像劇。共演は二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波ら豪華キャスト。

「三谷幸喜さん、菅田将暉さん、大河ドラマ以来のこの組み合わせに、もう期待しかないです」（50代・北海道）

「久しぶりの三谷さんの書きおろしドラマ。出演者も豪華だし、YOASOBIの主題歌も気になります」（大阪府・50代）

やはり、三谷脚本に期待する声が多数。10月1日に放送された初回の視聴率は5.4％とやや低かったが、TVerの「お気に入り」ではすでに約40万（10月3日時点）。今後の展開に期待したい。