歌手・宮脇詩音、第1子男児の出産を報告「愛おしさで胸がいっぱい」 「緊急帝王切開」明かす
歌手の宮脇詩音（35）が3日、自身のSNSを更新。第1子となる男児の出産を報告した。
【写真】赤ちゃんと寄り添い笑顔！第1子男児の出産を報告した宮脇詩音
インスタグラムで「先日、第一子となる男の子を出産いたしました」と報告。「約10ヶ月。私のお腹の中で元気に育ってくれた小さな命」と男児とのツーショット写真をアップした。
続けて「初めてのお産は、丸4日間、陣痛室で過ごし長い痛みと不安に耐え続けたのち高位破水もあり、母子の安全を最優先に急遽、緊急帝王切開に」「お産のいろんな痛みを一気に体験して体力的にも精神的にも本当に大変なお産でした」と振り返った。
「でもお腹の中の我が子も、毎日一緒に頑張ってくれて共に乗り越えた時間は一生忘れられません」とし「産まれた瞬間、産声をあげて真っ直ぐな瞳でこちらを見てくれたとき涙が止まりませんでした」「ここまで一緒に頑張ってくれたことを思うと愛おしさで胸がいっぱいです」「想像以上の長いお産を乗り越え、無事に出会えたことを心から幸せに感じています」と喜びをつづった。
「今は慣れない育児にあたふたしながらも毎日いろんな表情を見せてくれる息子くんに癒され一瞬一瞬を大切に日々を過ごしています」「こうして皆さまにご報告できることを心から感謝しております」とし、「母として新たに歩み始めた私をこれからも温かく見守っていただけたら嬉しいです」と結んだ。
宮脇は、12歳で参加した『エイベックスオーディション2002』で優秀者として選出されたのを機に、故郷の長崎から上京。2007年7月25日にシングル「BOY」でデビューした。アニメ『暗殺教室』（フジテレビ系）の第2期エンディングテーマを担当。デビューから9年の時を経て花開いた“遅咲きの歌姫”として注目を集めた。23年1月、デジタルクリエイターの大也氏との結婚を公表。25年5月に第1子妊娠を報告していた。
