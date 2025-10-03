Ä¹Ìî¸©¤«¤é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÍøÍÑÄä»ß¤ò¼õ¤±¡Ä¾¾ËÜ»³²í¤¬À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡¡¾ÈÌÀÉôÊ¬¤ÎÅ´¹ü¤¬´ÑµÒÀÊ¤ËÍî²¼
¥¯¥é¥Ö¤¬¸ø¼°È¯É½
¡¡J3¤Î¾¾ËÜ»³²íFC¤Ï10·î3Æü¡¢Æ±Æü¤ËÄ¹Ìî¸©¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ö¥µ¥ó¥×¥í ¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¡×¤Î»ÈÍÑÄä»ß¤ò¼õ¤±¤ÆÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ó¥ÉÂ¦¤Î¾ÈÌÀÍÑ²ÍÂæÅ´¹üÉôÊ¬¤¬´ÑµÒÀÊÉôÊ¬¤ËÍî²¼¤·¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ê¤É¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢12Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëJ3¥ê¡¼¥°Âè32Àá¡Ö¾¾ËÜ»³²íFC vs ¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¡×¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î´ÉÍý¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾¾ËÜ·úÀß»öÌ³½ê¤È¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¡£°ÂÁ´³ÎÇ§¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¡¢8Æü¸á¸å¤Ë»î¹ç³«ºÅ¤Î²ÄÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç²þ¤á¤Æ¹ðÃÎ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò´Þ¤à¾ÜºÙ¤Ï¼¡²ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê³«ºÅ¤Î¤¿¤á¡¢³§ÍÍ¤Î¤´Íý²ò¡¦¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ»³²í¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡ÖËÜÆü10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë18»þ¤Ë¡¢Ä¹Ìî¸©¤«¤éÊÀ¥¯¥é¥Ö¡¦¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ö¥µ¥ó¥×¥í ¥¢¥ë¥¦¥£¥ó»ÈÍÑÄä»ß¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ó¥ÉÂ¦¤Î¾ÈÌÀÍÑ²ÍÂæÅ´¹üÉôÊ¬¤¬´ÑµÒÀÊÉôÊ¬¤ËÍî²¼¤·¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ìÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ê¤É¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÍî²¼¤Ë¤è¤ë¿ÍÅªÈï³²Åù¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼¡²ó¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¾¾ËÜ»³²íFC vs ¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤Î³«ºÅ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î´ÉÍý¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾¾ËÜ·úÀß»öÌ³½ê¤È¸½ºß¶¨µÄ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¾¾ËÜ»³²í¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢»ÜÀßÄ´ºº¤Î¿ÊÄ½¤ò»Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å¤Ë³«ºÅ²ÄÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»î¹ç³«ºÅ²ÄÈÝ¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ê¤É¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡²ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Þ¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê³«ºÅ¤Î¤¿¤á¡¢³§ÍÍ¤Î¤´Íý²ò¡¦¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë