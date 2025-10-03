

本日の日経平均株価は、米株高を受け、値がさハイテク株を中心に買いが優勢となり、前日比832円高の4万5769円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は9社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、今期は連続最高益更新で実質増配を計画する霞ヶ関キャピタル <3498> [東証Ｐ]、ＡＩ関連株人気追い風に株式需給面でも売り買いが拮抗しているソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など。芝浦メカトロニクス <6590> [東証Ｐ]は4日連続で高値を更新した。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<2914> ＪＴ 東Ｐ 食料品

<3498> 霞ヶ関Ｃ 東Ｐ 不動産業

<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属

<6361> 荏原 東Ｐ 機械

<6590> 芝浦 東Ｐ 電気機器



<6857> アドテスト 東Ｐ 電気機器

<6988> 日東電 東Ｐ 化学

<7966> リンテック 東Ｐ その他製品

<9984> ＳＢＧ 東Ｐ 情報・通信業



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



株探ニュース

