shallm、TVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』第2クールオープニングテーマを配信リリース「胸がざわめく感覚を音に閉じ込めています」
lia (Vo)のバンドプロジェクトshallmによる書き下ろし新曲「ふたりぶん」が、本日10月3日から放送スタートのTVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』第2クールのオープニングテーマに起用されている。同新曲「ふたりぶん」が10月10日にデジタルリリースされることが発表となった。
新曲「ふたりぶん」は、同アニメのために書き下ろした楽曲で、愛する喜び、それを渡しきれない感情の振幅を疾走感溢れるサウンドに乗せたせつないラブソングだ。そのジャケット写真は「アイ・ラブ・ジェー・ケー・キス・デート」も手掛けたイラストレーターの毬谷静によって制作された。
以下に新曲「ふたりぶん」に関するshallmのコメントをお届けしたい。
「楽曲「ふたりぶん」は、愛する喜びと、すべてを渡しきれないもどかしさの狭間から生まれました。
冷蔵庫の奥にひっそり隠したプリンのように、秘めた想いがふと奪われてしまいそうで胸がざわめく感覚を音に閉じ込めています。
ジャケットデザインにも、その想いを象徴する“プリン”を忍ばせました。とろけるように甘く、幸福でありながらどこか崩れ落ちそうな、ジェットコースターのように翻弄される感情のうねりを、物語とともに味わっていただけたら嬉しいです」
──lia (shallm)
■デジタルリリース「ふたりぶん」
2025年10月10日(金)配信開始
配信リンク：https://shallm.lnk.to/futaribunPR
■TVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』
▼放送情報
TOKYO MX 毎週金曜日25時〜
BS日テレ 毎週土曜日23時〜
サンテレビジョン 毎週土曜日23時〜
テレビ神奈川 毎週月曜日25時〜
AT-X 毎週水曜日23時30分〜
毎週(金)11:30 ※リピート
毎週(火)17:30 ※リピート
▼配信情報
◯FODにて独占見放題配信
毎週金曜25時00分〜
https://fod.fujitv.co.jp/genre/anime/
◯TVerにて毎週1週間無料見逃し配信
毎週金曜25時30分〜
https://tver.jp/
▼スタッフ
原作：鳴見なる「渡くんの××が崩壊寸前」(講談社「月刊ヤングマガジン」所載)
監督：直谷たかし 副監督：浅見松雄
シリーズ構成・脚本：郄橋龍也
脚本：山田哲弥／直谷たかし
キャラクターデザイン・総作画監督：安田祥子
衣装デザイン：鈴木ののか プロップデザイン：山崎千絵
総作画監督：安田祥子／小美戸幸代／小林利充／扇多恵子
CGディレクター：池田裕行 色彩設計：堀内里奈
美術監督：小崎弘貴 撮影監督：工藤竜馬
編集：榎田美咲 音響制作：ダックスプロダクション
音響監督：平光琢也 音楽：村松健
アニメーション制作：Staple Entertainment
製作：渡くんの××が崩壊寸前製作委員会
第2クールオープニングテーマ：shallm「ふたりぶん」
第2クールエンディングテーマ：平手友梨奈「失敗しないメンヘラの育て方」
▼キャスト
渡 直人：梅田修一朗
館花紗月：矢野優美華
石原 紫：伊駒ゆりえ
梅澤真輝奈：梅澤めぐ
徳井重信：中島ヨシキ
渡 鈴白：矢野妃菜喜 ほか
・アニメ公式HP https://watarikunxx-anime.com
・アニメ公式X https://x.com/watarikun_anime
© 鳴見なる・講談社／渡くんの××が崩壊寸前製作委員会
■＜shallm ONEMAN LIVE 〜 No Sweetness Within 〜＞
2026年2月14日(土) 東京・Spotify O-EAST
open16:00 / start17:00
▼チケット
前売 ￥6,000(税込／ドリンク代別)
当日 ￥7,000(税込／ドリンク代別)
席種：全自由
年齢制限：未就学児入場不可
（問）ディスクガレージ：https://info.diskgarage.com/
■FC『sh/room(シャルーム)』
オフィシャルサイト：https://shallm.jp/
入会：https://shallm.jp/about/membership
▼会費
月額：550円(税込)
※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」をご利用いただけます。
年会費：6,050円(税込)
※お支払いには「クレジットカード決済」「コンビニ決済」をご利用いただけます。
▼オフィシャルサイトコンテンツ
NEWS、PROFILE、DISCOGRAPHY、SCHEDULE
▼ファンクラブコンテンツ
TICKET、MOVIE、GALLERY、BLOG
