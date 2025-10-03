Mega Shinnosukeの新曲「ごはん食べヨ」が、10月8日（水）にリリースされることが発表となった。

今作は10月3日（金）より、BS朝日にて夜11時からオンエアされるTVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』のオープニング主題歌として書き下ろした楽曲。近作に続きアコースティックギターを軸に据えつつ、流麗なストリングスと軽快なリズムがしなやかにうねるポップチューンだ。『野原ひろし 昼メシの流儀』の物語と呼応しながら、忙しない日々や生活のさみしさにそっと彩りを与える“ごはん”の持つエネルギーを歌ったメッセージソング。

さらにカップリングには、レバレジーズ株式会社が運営する新卒学生向け就職支援サービス「キャリアチケット就職」の新WEBCM「ひとりでは、出会えない明日へ。」篇のタイアップソング「今を踊ろう」を収録。ストリングスに加えホーンも交えたモータウン的な軽快さをまとうサウンドとソウルフルなボーカルを通して、すべての人の「今」を高らかに肯定する多幸感溢れる楽曲となっている。

本日より、Apple MusicやSpotifyでの事前予約（Pre-Add / Pre-Save）もスタートしている。

そして、本日Mega ShinnosukeのオフィシャルYouTubeチャンネルでは「ごはん食べヨ」のMVティザー映像も公開。今作もMega Shinnosuke自身が監督を務めるMVとなっており、本人が希望した、一緒にご飯を食べたい人と出会うドキュメントとなっている。

また、本日より、「ごはん食べヨ」のリリースを記念して、『ごはん食べヨ カトラリーセット』が当たるキャンペーンもスタート。MVに登場する出演者を予想し、Xに「#メガシンのメシクイズ」をつけて投稿すると抽選で、『ごはん食べヨ カトラリーセット』が当たるキャンペーンとなっている。





New Single「ごはん食べヨ」

URL： https://mega-shinnosuke.lnk.to/Lets-eat-food

配信日：2025年10月8日（水） M1.ごはん食べヨ

M2.今を踊ろう

M3.ごはん食べヨ(Sped Up Ver.)

TVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』

【原作情報】

キャラクター原作 : 臼井儀人 漫画 : 塚原洋一

単行本 既刊13巻発売中！ 最新14巻は9月11日（木）発売

書影（C）臼井儀人・塚原洋一／双葉社 【作品概要】

O.A時期：2025年10月3日（金）よりBS朝日にて、よる11時〜OA

コピーライト表記：（C）臼井儀人・塚原洋一／「野原ひろし 昼メシの流儀」製作委員会

キャスト：野原ひろし役：森川 智之

スタッフ：監督：西山司 シリーズ構成：森ハヤシ 脚本：森ハヤシ、モラル

キャラクターデザイン：山脇光太郎 音楽：多田彰文

オープニング主題歌：「ごはん食べヨ」 Mega Shinnosuke（A-Sketch）

原作：『野原ひろし 昼メシの流儀』（ｷｬﾗｸﾀｰ原作：臼井儀人 漫画：塚原洋一／双葉社）

制作：シンエイ動画 ●アニメーション制作：DLE

公式サイト：https://www.shinchan-app.jp/hiroshi-hirumeshi-anime/

公式X：@Hiroshi_LunchTV #昼メシの流儀

Mega Shinnosuke ワンマンツアー情報

2026年

1/10(土)：福岡BEAT STATION

1/11(日)：広島 Live Space Reed

1/17(土)：大阪BIG CAT

1/18(日)：名古屋CLUB QUATTRO

1/24(土)：札幌 cube garden

1/31(土)：仙台 MACANA

2/08(日)：東京Zepp Diver City(TOKYO) ※18歳以下の方は、会場にて￥1,200キャッシュバック

total info. ライブマスターズhttps://livemasters.jp/ プレリザーブ先行

期間：10月3日(金)18:00〜10月13日(月祝)23:59

https://w.pia.jp/t/megashinnosuke26/