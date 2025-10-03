Eveが10月31日から放送スタートするTVアニメ『ポケットモンスター』新章“ライジングアゲイン”のオープニングテーマに、新曲「アイオライト」を描き下ろしたことが明らかとなった。

これにあわせて、ポケモン公式YouTubeチャンネルにてPV映像が公開となったほか、新アーティスト写真も発表となった。

Eveはこれまで、‟ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE(ポケミク)”への参加や、POKÉTOON「ヤミカラスと真夜中のぼうけん」主題歌も担当しており、自身もポケモン好きと明言している。

以下に、アニポケとのコラボレーションに関するEveのコメントをお届けしたい。

「ゲームは『ポケットモンスター 赤・緑』から全部やってるくらい好きで、小さい頃からポケモンと一緒に成長してきました。最近だとポケモンカードも友達と定期的に遊んだりしてるくらい、普段から自分の生活の身近なところにポケモンが溢れています。



そんな僕にとって、今回のお話を頂いた時に「これはやるしかない」という思いで受けさせて頂きました。



楽曲のタイトルである「アイオライト」は道を示すという意味があります。彼らの冒険のその先に向けた音楽を添えたいという思いで制作しました。



アニポケも28年以上続いているみたいで、自分もちょうど活動16周年を迎えたタイミングで長くやってきたなと思っていたところだったんですが、まだまだ頑張らねばという気持ちになりました。



物語を「アイオライト」一緒に皆さんと見届けていけたらと思います。最後までどうぞよろしくお願いします」

──Eve

■＜Eve Anniversary Live「UNDERCOVER」＞

▼2025年

11月22日(土) 兵庫・GLION ARENA KOBE

open17:00 / start18:00

11月23日(日) 兵庫・GLION ARENA KOBE

open15:00 / start16:00

▼チケット

全席指定：\9,800 (税込)

※すべて電子チケットでの販売となります。

※お一人様1公演4枚まで購入可能

※未就学児童入場不可

