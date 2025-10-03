城桧吏、畑芽育の優しさに感激！「『城くんと仲良くなろうと思ったので調べました』と言ってくれたんです」と裏話披露
俳優の城桧吏が3日、都内で行われたドラマ『終活シェアハウス』合同取材会に、畑芽育、竹下景子と共に出席。城は初共演となる畑の心遣いに「嬉しかった」と笑顔を見せていた。
【写真】19歳になったばかりの城桧吏
本作の舞台は、4人で272歳の熟女たちが自由に暮らすシェアハウス。そこに迷い込んだ真面目な犬系男子と、彼を気に入るカワイイ系ツンデレカノジョが、オバサマたちのバイタリティに触発され、生き生きとした姿に変貌していく姿を描く。
オバサマたちに翻弄される速水翔太を演じた城と、翔太のことが気になる林美果に扮する畑。モノローグを駆使した二人のやりとりは、ほのぼのとしており作品の一つの見どころになっている。そんな二人だが、本作が初共演。共に最初は「人見知り」を発動していたというが、城は「畑さんが初めて話しかけてくださったとき『城くんと仲良くなろうと思ったので調べました』と言ってくれたんです。すごく嬉しかった」と満面の笑みを見せる。
すると畑は「城くんは見た目もシュッとしていて大人っぽい感じ。作品も拝見していて共演がすごく楽しみだったんです。でもお互い人見知りっぽい感じだったので、インターネットのお力を拝借して、何が好きなのかを調べたんです」と理由を明かす。
互いに近づこうという意識のなか、どんどん関係性が深まっていったという二人。城は「いまではボケたり突っ込んだりする仲になれました」と畑を見つめると、畑は「この会見の前に城くんは『どうしよう』ってパニックになっていたのに、いざ皆さんの前に立つとしっかりとお話しできるんです。お芝居のオンとオフの切り替えも素晴らしく、本当に尊敬しています」と称賛していた。
若い二人を翻弄する竹下らベテラン女優たち。畑は「皆さんとてもパワフルで、いきいきとお芝居をされている姿を見ると、こういう風に年を重ねてお芝居をしていきたいなと思いました」と影響を受けていることを明かすと、城も「皆さん、とても声が素敵で、撮影中いつも癒されています」と語っていた。
プレミアムドラマ『終活シェアハウス』は、BSP4K・BSにて、10月19日より毎週日曜22時放送。
