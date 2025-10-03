#2i2の天羽希純が、10月1日発売の「DOLCE」の表紙に登場。アザーカットが5枚公開された。

#2i2・天羽希純「DOLCE」

天羽希純は、SNSで数々の投稿が万単位でバズり、たびたびトレンド入りするなど注目を集めるアイドル。所属グループ・#2i2は現在ラストツアー「#2i2 LAST TOUR 「Pages of You」の真っ最中で、12月6日（土）にSpotify O-EASTでラストライブを開催予定。

天羽希純 コメント

◆DOLCE表紙掲載おめでとうございます。

ありがとうございます！

DOLCEさんでの初表紙ということですごく緊張もしたのですが現場はすごくあたたかく、伸び伸びと笑いながら撮影させていただきました！

表紙も告知段階からすごく好評でかわいいやセクシーなどコメントももらえて楽しみです！

普段とは違ったランジェリーの衣装もあったり、いつも以上に”攻めた”撮影だったので、本誌を見ていただいた皆さんからの反応が楽しみです！

◆今回の撮影のテーマを教えてください！

今回は大人っぽいです！

フェチ系満載で、好きな方も多いのではないのかな？と思います。

セクシーでラグジュアリーホテルで撮影したのですが、衣装もその雰囲気にぴったりで気持ちがすごく入りました！

目隠しや手錠のシーンもあって、セクシーだけどオシャレなのが見どころです！

普段なかなかないシチュエーションが多めだったので表情もいろんなのに挑戦しました！

◆なかなか攻めた衣装でしたがお気に入りはありますか？

お気に入りはやっぱり目隠し手錠です！

一見Sの女王さまみたいな衣装なのですが、目隠しや手錠でM……？となるどっちつかずな世界観が撮影していて楽しかったです！

なかなかこういうシチュエーションはないので新鮮でした！

他にもジャケットの中がランジェリーという衣装もあったのですがそれも大胆で緊張しました！

ジャケットが似合ってるとスタッフさんから好評だったので、秋服はジャケット着てみたいと思います！

◆最後に一言お願いします。

いつも応援ありがとうございます！

1か月お休みをいただいているにもかかわらず、私の発信する情報を楽しみにしてくださっていたり、待っていてくださる方がいること、本当に幸せです。

またこうして表紙もさせていただけて、今いる環境に本当に感謝しています。

早く復帰して倍以上を周りの方に返せるよう頑張りますのでこれからも応援よろしくお願いします。

撮影／高橋慶佑

©白夜書房

