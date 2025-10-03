◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第３戦 日本女子オープン 第２日（３日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

１５歳アマチュアの広吉優梨菜（福岡第一高１年）が５位で出て６バーディー、２ボギーの６８をマークし、通算９アンダーで首位と２打差の４位に浮上した。

日の丸がプリントされたナショナルチームのユニホーム姿の広吉が、２日連続で好スコアをたたき出した。

出だし１番は３メートルに寄せ、５番パー４は残り２１０ヤードから３ウッドで５メートルに寄せてバーディーを重ねた。「ラフが長いので集中してティーショットを打つようにしていて、いい状態で毎回打てている」。この日のフェアウェーキープ率９２・９％、パーオン率９４・４％はいずれも全体４位。メジャー仕様の難コースでショット精度が光った。

同じアマチュアで出場している１７歳・田村萌来美（もなみ、ルネサンス高３年）が首位と５打差１２位。広吉の活躍に「２歳下なので負けたくない」とライバル心を燃やしていた。広吉は「国体でも勝負していて、あっちは負けて悔しがってると思う。今回も勝てるように頑張りたい」と応戦しつつ、「仲間感が強い。アマチュア同士で一緒に予選通過できてうれしい」と喜んだ。

１５歳２１８日で迎える最終日に優勝すれば、１４年の勝みなみ（１５歳２９３日）を抜いて日本人最年少ツアー優勝記録を更新する。歴史を塗り替える快挙が注目されるが、「優勝争いをしている実感はない。予選通過してホッとしている気持ちが一番大きい。明日からはあまり気にせず、昨日、今日みたいなプレーをしたい」。高校１年生とは思えないほど冷静に決勝ラウンドを見据えた。