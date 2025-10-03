2020年に結成された7人組アイドルグループ「BOCCHI。」が、結成5周年を記念したアニバーサリーライブを開催！

2025年12月2日(火)に、グループにとって思い出の地であるZepp Shinjuku(TOKYO)にて、記念すべきステージを繰り広げます。

BOCCHI。「5th Anniversary LIVE」

開催日：2025年12月2日(火) 開場17:15／開演18:00

会場：Zepp Shinjuku(TOKYO)

出演：BOCCHI。／らびゅあたっく。／なないろパンダちゃん。

料金：

・グッズ付きVIPエリアチケット(ファストパス付き) 20,000円

・前方エリアチケット(ファストパス付き) 10,000円

・カメラエリアチケット(ファストパス付き) 10,000円

・一般チケット 1,000円

チケット予約：

・【公式LINE先行】10月9日(木)21:00〜16日(木)23:59

・【公式HP先行】10月17日(金)21:00〜24日(金)23:59

・【一般発売】10月25日(土)21:00〜12月1日(月)23:59

「BOCCHI。」は、“おひとりさま(ぼっち)でも会いに行けるアイドル”をコンセプトに活動する7人組。

キュートでロックなサウンドと、力強い歌声、全力のパフォーマンスが魅力のアイドルグループです。

Come Back Zepp Shinjuku！

2024年3月、グループ結成当初からの目標であったZeppワンマンライブをZepp Shinjuku(TOKYO)で開催し、大成功を収めた「BOCCHI。」

メンバーの卒業や加入を経てパワーアップした彼女たちが、結成5周年の記念すべき節目に、再びZepp Shinjukuのステージに帰ってきます。

妹グループもゲスト出演

今回のAnniversary LIVEには、ゲストとして妹グループの「らびゅあたっく。」と「なないろパンダちゃん。」の出演も決定！

記念すべきライブを、熱いパフォーマンスで共に盛り上げます。

5周年という大きな節目を、思い出の地で迎える「BOCCHI。」

グループの成長とこれからの意気込みが感じられる、見逃せないライブです。

Zepp Shinjukuで開催される、「BOCCHI。」の5周年記念ライブの紹介でした！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 結成5周年を記念しZepp Shinjukuにて開催！BOCCHI。「5th Anniversary LIVE」 appeared first on Dtimes.