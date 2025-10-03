ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが、定年退職した小林豊・元アナウンサーの退職祝いに駆け付けた様子が公開された。

東京都議会議員となった元ＴＢＳアナ・高野貴裕氏が３日に、インスタグラムにその様子をアップ。「小林豊さん退職祝い」の写真を投稿した。「先日行われた元ＴＢＳアナウンサー小林豊さんの送別会、後輩誰もがお世話になったしゃべりのプロ。誰よりも気さくで、頭の回転がバツグンに早い、コミカルな先輩」と高野氏は尊敬。「アナウンサーって、文章読むのが上手だったり、プレゼンが得意だったり、取材力があったりと様々な能力を持ってる方が多いのですが、彼は全てを持っています。圧倒的なトーク力は、みなさんご存知の通り…この会でも最初から最後までチャキチャキとしゃべり続け、止まることのない弾丸トーク。まぁ、受け取る後輩たちも流石なんですが…」と笑い、「還暦とは思えないパワフルな様子に元気をいただきました！引き続きよろしくお願いします」とつづった。

会場には「祝☆豊 還暦」という文字が飾られ、若手からベテランまでアナウンサーが集結。女性陣は山内あゆアナ、出水麻衣アナ、日比麻音子アナ、南後杏子アナ、御手洗菜々アナが。男性陣は駒田健吾アナ、新人の長尾翼アナ、中谷恒幹アナら。退社した山本里菜アナ、林みなほアナ、国山ハセンアナも集った。

小林豊さんは１９８９年に入社。「関口宏の東京フレンドパーク２」「オールスター感謝祭」などを担当した。