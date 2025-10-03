ドジャース監督、山本由伸投手を絶賛「彼はMLBのトップクラスの投手」
ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53歳）が、10月3日に放送されたスポーツ番組「おはようロバーツ 10月特別版」（ABEMA）に出演。山本由伸投手について「彼はMLBのトップクラスの投手」と絶賛した。
今回、YouTubeで配信された「おはようロバーツ」の特別版は、アベマMLB2025中継で最も多く解説を務めた五十嵐亮太氏が、ポストシーズン開幕前日（9月30日）のロバーツ監督を直撃。今季の振り返りや、ドジャースが見据える“連覇”の道筋など、ポストシーズン直前という緊張感の中、五十嵐氏がロバーツ監督へのオンラインインタビューを敢行した。
その中で、今季を通して安定した成績を残し、9月の防御率は0点台を記録するなど、チームの勝利に大きく貢献した山本由伸投手について、ロバーツ監督は「自信が増しているのがわかりました」「彼はMLBのトップクラスの投手」と絶賛。
「1年中ケガ人が多かった中、由伸の安定感は抜群でした。重要な試合の多くを勝利に導いてくれた」「今年は彼がポストシーズンで4勝するのを楽しみにしている」と、真のエースとしての期待値を語った。
