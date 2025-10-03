メンバー間で訴訟トラブルとなっている人気バンドSIAM SHADEのボーカル・栄喜が3日、自身のブログで、係争中のギター・DAITAへのメッセージを投稿したが、数時間後に即削除した。



【写真】訴訟トラブルをめぐり、DAITAは長文で報告

栄喜はこの日午後、DAITA以外のSIAM SHADEメンバーとSOPHIAによるスペシャルユニット「SIAM SOPHIA」に参加しているギタリスト・RENOについての説明やDAITAへ食事を呼びかける内容をブログに投稿した。



しかし、数時間後に「ごめん。本音を書いたんだけど」と題し、「時期が悪かったみたいで消しました。でも書いたことに、嘘は無いです。ごめんなさい」とつづり、先の投稿を削除した。



ファンからは「いつか、本当に『曇りのち晴れ』の日が来ることを願ってます」「個々の精神面が心配です」「もどかしいです。弁護士をたてている以上、直接会ったり連絡することも制限されますもんね」と心配する声が挙がっている。



SIAM SHADEは「1/3の純情な感情」などのヒット曲で知られる5人組のロックバンド。2002年の解散後、複数回の復活を経ている。訴訟トラブルをめぐっては、DAITAが自身の公式サイトで1日、「この度、私DAITAは、今村栄喜 中川泰 遠藤一馬 佐久間淳二に対し、私が作曲した38曲の楽曲使用差止等請求を提訴いたしました。ファンの皆様へは、何故、今私が提訴するに至ったかの経緯、詳細をご説明させて頂きたいと思います」などと長文で報告していた。



（よろず～ニュース編集部）